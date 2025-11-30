NBA勇士戰鵜鶘、黑豹旗冠軍戰 今日賽事預告與轉播

巴特勒。（資料照，法新社）

今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，勇士將在主場迎戰西部墊底的鵜鶘，灣區大軍近5戰吞4敗，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近期因傷缺陣，巴特勒（Jimmy Butler III）要率領球隊甩開低潮；而鵜鶘本季戰績僅3勝16敗。另一場則是快艇面對獨行俠，敬請鎖定轉播。

中信盃黑豹旗冠軍戰，平鎮高中將碰上羅東高工，爭奪冠軍。敬請鎖定轉播。

冬季聯盟賽事，日本社會人對上台灣海洋，日本社會人推出梅田健太郎先發，台灣海洋派出潘奕誠先發；日職聯隊碰上台灣山林，日職聯隊派出高橋幸佑先發，台灣山林推出余謙先發。

TPVL賽事，台鋼天鷹對上台北伊斯特，台中連莊面對桃園雲豹飛將。另外還有F1卡達站正賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

09：30 鵜鶘 VS 勇士 轉播 ：緯來體育

11：00 獨行俠 VS 快艇 轉播 ：緯來育樂

冬盟

12：00 台灣海洋 VS 日本社會人

18：00 台灣山林 VS 日職聯隊

轉播：DAZN 1、DAZN 3

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽

13：00 冠軍賽

轉播：緯來精采、Youtube：BE HEROES

桌球混團世界盃 小組賽第1輪

11：00 小組賽第1輪

13：00 小組賽第1輪

17：00 小組賽第1輪

轉播：愛爾達體育2台

印度西德莫迪羽賽

14:30 決賽

轉播：愛爾達體育3台

HBL高中籃球聯賽

14：00 永平工商 VS 錦和高中 男生預賽

15：40 彰縣成功 VS 南湖高中 男生預賽

17：20 宜蘭高中 VS 松山高中 男生預賽

19：00 高苑工商 VS 東山高中 男生預賽

轉播：愛爾達體育1台

TPVL

15：00 台北伊斯特 VS 台鋼天鷹

18：30 桃園雲豹飛將 VS 台中連莊

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

F1 卡達站

23：30 正賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

英超

19：50 水晶宮 VS 曼聯 第13輪

22：00 西漢姆聯 VS 利物浦 第13輪

轉播：愛爾達體育2台

