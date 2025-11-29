自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》得知古久保健二被卸任 陳俊秀也感到不捨

2025/11/29 15:34

陳俊秀出席關懷盃少棒賽棒球教室。（中信兄弟提供）陳俊秀出席關懷盃少棒賽棒球教室。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕陳俊秀今天出席關懷盃少棒賽棒球教室，對於樂天桃猿總教練古久保健二在率隊奪冠後被卸任，想到曾與「阿公」共事2年同樣感到不捨，他感觸良多地表示，只要是好的教練，大家都希望繼續為他打球。

古久保於2021年季後離開富邦悍將，轉到樂天桃猿擔任一軍首席教練，2023年季後接替曾豪駒出任一軍總教練的10天前，陳俊秀宣布行使自球員權利，1個月後以總值超過3000萬元的3年合約加盟中信兄弟，古久保為此還於2024年樂天春訓開訓儀式後向媒體開玩笑說：「幫我跟他說，這麼討厭我當總教練嗎？」

陳俊秀指出，從古久保在中職擔任投捕教練到首席教練，他一直很喜歡古久保的風格，因為古久保很為選手著想，就算他轉到中信兄弟成為對手，只要在比賽碰到仍會來關心他，即便自己離開樂天已經2年，看到樂天球員對古久保被換掉都有很大的情緒反應，他完全可以理解，也感謝古久保過去對他的指導。

陳俊秀認為，雖然只與古久保共事2年，卻明顯感受古久保很喜歡在台灣的日子，只要中職有其他球隊願意延攬，古久保應該會回到台灣擔任教練，他也分享自己獲得的訊息：「紅色衣服的那隊。」

陳俊秀出席關懷盃少棒賽棒球教室。（中信兄弟提供）陳俊秀出席關懷盃少棒賽棒球教室。（中信兄弟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中