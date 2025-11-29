中職》得知古久保健二被卸任 陳俊秀也感到不捨

陳俊秀出席關懷盃少棒賽棒球教室。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕陳俊秀今天出席關懷盃少棒賽棒球教室，對於樂天桃猿總教練古久保健二在率隊奪冠後被卸任，想到曾與「阿公」共事2年同樣感到不捨，他感觸良多地表示，只要是好的教練，大家都希望繼續為他打球。

古久保於2021年季後離開富邦悍將，轉到樂天桃猿擔任一軍首席教練，2023年季後接替曾豪駒出任一軍總教練的10天前，陳俊秀宣布行使自球員權利，1個月後以總值超過3000萬元的3年合約加盟中信兄弟，古久保為此還於2024年樂天春訓開訓儀式後向媒體開玩笑說：「幫我跟他說，這麼討厭我當總教練嗎？」

陳俊秀指出，從古久保在中職擔任投捕教練到首席教練，他一直很喜歡古久保的風格，因為古久保很為選手著想，就算他轉到中信兄弟成為對手，只要在比賽碰到仍會來關心他，即便自己離開樂天已經2年，看到樂天球員對古久保被換掉都有很大的情緒反應，他完全可以理解，也感謝古久保過去對他的指導。

陳俊秀認為，雖然只與古久保共事2年，卻明顯感受古久保很喜歡在台灣的日子，只要中職有其他球隊願意延攬，古久保應該會回到台灣擔任教練，他也分享自己獲得的訊息：「紅色衣服的那隊。」



