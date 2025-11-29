黑豹旗》史詩級的勝利！ 羅東高工隊史首度晉級冠軍戰

羅東高工挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕羅東高工今天打了一場史詩級的戰役，比賽中一度落後5分，後面一路苦追，最終就以11：8扳倒台東體中，隊史首度挺進冠軍戰，明天下午1點羅工將與平鎮高中爭冠，地點在新莊棒球場。

此役1局上東體進攻，兩出局滿壘，湯宇哲適時敲安帶有2分打點，2局上東體再靠2安、3次保送、失誤和高飛犧牲打，單局打下3分，下個半局羅工反攻，靠安打和4次四死球追回2分。

3局上東體攻勢再起，一出局二、三壘有人，黃靖哲高飛犧牲打進帳1分打點。

5局下羅工絕地大反攻，單局靠4安、2次四死球和2次失誤，一口進灌進6分反超前，羅工以8：6首度領先東體。

6局上換東體反攻，黃靖哲獲保送，林顗勳掃出三壘安打添得1分，林宗賓補上一壘安打追平比分，比賽回到原點。

羅工不氣餒，6局下靠2安和保送形成無人出局滿壘，再靠暴投和代打藍天雨高飛犧牲打、邱昱承安打，單局打下3分再度取得領先，7局上羅工牛棚順利守成取勝晉級冠軍戰。

羅工溫以恩利用東體投手暴投回本壘得分。（記者林正堃攝）

