體育 棒球 中職

中職》罕見！打冬盟途中遭戰力外 獅151公里火球男：我搞砸了

2025/11/29 16:01

林原裕。（資料照，記者李惠洲攝）林原裕。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕最速151公里的火球男林原裕在亞洲冬季聯盟打到一半，昨天收到統一獅60人名單外通知，原本備受獅隊教頭林岳平期待的他，生涯第2次收到戰力外通知，即便獅隊有意簽回，林原裕坦言，明年會抱持著最後一年的心態，「沒有成績，我就沒有球打了。」

林原裕一直是餅總期待的戰將，還傳授「古林訓練法」給他，今年有不少隨隊一軍的機會，距離生涯初登板都差一步，最終卻沒能維持住狀況，仍是0出賽收尾，且在二軍16場防禦率高達6.04，繼前年之後、生涯第2次收到戰力外通知。

「我自己搞砸了。」林原裕坦言，教練給他的任務沒有做到，自己也投到沒信心，原本就有想過可能在名單外，「我昨天看到名單才知道（自己在外面），有一點難過，但難過不能解決問題，而且還在打冬季聯盟，要先穩定好心情。」

林原裕有接到獅隊的電話，球團要他放心，即便在名單外等於可以跟其他球隊接觸，林原裕透露跟經紀公司討論後決定要續留母隊，希望不要再讓餅總失望。

「其實我今年身體狀況還可以，主要是信心，滿多場失敗後有點爬不起來。」林原裕坦言，季中看到不少餅總期待他的新聞，卻一直讓他們失望，「我明年會抱持著沒有退路的心情，沒有成績就沒有球打。」

