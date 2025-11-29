NBA》布朗森率尼克逼公鹿吞7連敗 字母哥復出準大三元無用

布朗森。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕明星後衛布朗森狂轟全場最高37分，率尼克主場118：109逼得公鹿苦吞7連敗，以東部C組第1鎖定季中錦標賽NBA盃8強，也讓傷癒復出的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）力拚30分、15籃板、8助攻的準大三元變白工。

儘管當家中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）手感失常僅得9分，布朗森挺身而出，此役出賽39分鐘，21投12中火力冠絕兩軍，尤其下半場獨得22分，加上關鍵時刻穩健罰球，榮膺獵鹿功臣，總教練布朗（Mike Brown）賽後直言，布朗森此役精彩表現，值得被媒體納入MVP討論，不過布朗森謙稱，球隊贏球才是重點，「我更在乎的是勝利，而非MVP。當我們獲勝，每個人都會受益，很高興能夠擊敗這支難纏的對手。」

請繼續往下閱讀...

尼克戰績12勝6負，穩居東部第4，並且晉級NBA盃8強，屆時對手將是暴龍。反觀上屆NBA盃奪冠的公鹿，小組賽出局宣告衛冕失利，無緣率隊重返拉斯維加斯的亞德托昆波嘆說：「我想要贏球，我們已經7連敗了，我都記不清上次7連敗是什麼時候，我們必須集中精力停損止血。」

亞德托昆波。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法