日職》關鍵轟助軟銀奪冠 37歲強打柳田悠岐連2年都遭減薪1億日圓

柳田悠岐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹37歲球星柳田悠岐今天與球團談約，季後遭減薪1億日圓，明年薪水為3.7億日圓，這是柳田悠岐連2年遭減薪1億日圓。明年將是他與球團7年約的最後一年，柳田悠岐表示，要努力打出讓球團願意繼續給他合約的成績。

柳田悠岐在2019年與軟銀鷹簽下7年長約，但他近年因傷所苦，2024年薪水遭減5000萬日圓、來到5.7億日圓，今年季前遭減1億日圓，本季薪水為4.7億日圓。

柳田悠岐本季例行賽只出賽20場，交出4轟、9打點，打擊率2成88成績。柳田悠岐在季後賽大展身手，出賽11場都有敲安，貢獻2轟、5打點，打擊率2成78的成績，包含日本大賽第五戰8局上對阪神王牌中繼石井大智擊出追平兩分砲，成為軟銀睽違5年奪得「日本一」的功臣之一。

日媒《Full-Count》報導，明年賽季將迎來職業生涯第16個賽季，柳田悠岐說，球隊的年輕人都很優秀，完全不能鬆懈，認為自己要努力在競爭中勝出，不覺得自己會是理所當然的先發選手，要靠成績與打擊內容，讓球隊願意用他。

柳田悠岐過去曾暗示在7年長約結束後有可能退休，如今柳田悠岐說，「至於合約後會不會有新的合約，要看明年的成績，我想打出讓球團願意再續約的成績，想拿東山再起獎。」

