自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》關鍵轟助軟銀奪冠 37歲強打柳田悠岐連2年都遭減薪1億日圓

2025/11/29 17:06

柳田悠岐。（資料照，法新社）柳田悠岐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹37歲球星柳田悠岐今天與球團談約，季後遭減薪1億日圓，明年薪水為3.7億日圓，這是柳田悠岐連2年遭減薪1億日圓。明年將是他與球團7年約的最後一年，柳田悠岐表示，要努力打出讓球團願意繼續給他合約的成績。

柳田悠岐在2019年與軟銀鷹簽下7年長約，但他近年因傷所苦，2024年薪水遭減5000萬日圓、來到5.7億日圓，今年季前遭減1億日圓，本季薪水為4.7億日圓。

柳田悠岐本季例行賽只出賽20場，交出4轟、9打點，打擊率2成88成績。柳田悠岐在季後賽大展身手，出賽11場都有敲安，貢獻2轟、5打點，打擊率2成78的成績，包含日本大賽第五戰8局上對阪神王牌中繼石井大智擊出追平兩分砲，成為軟銀睽違5年奪得「日本一」的功臣之一。

日媒《Full-Count》報導，明年賽季將迎來職業生涯第16個賽季，柳田悠岐說，球隊的年輕人都很優秀，完全不能鬆懈，認為自己要努力在競爭中勝出，不覺得自己會是理所當然的先發選手，要靠成績與打擊內容，讓球隊願意用他。

柳田悠岐過去曾暗示在7年長約結束後有可能退休，如今柳田悠岐說，「至於合約後會不會有新的合約，要看明年的成績，我想打出讓球團願意再續約的成績，想拿東山再起獎。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中