中職》徐基麟紀律問題遭戰力外 彭政閔有話要說

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟以個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊為由，將徐基麟放在60人名單外以示警惕，二軍教頭彭政閔今對此語重心長，希望徐基麟好好跟「美美」鄭浩均學習。

徐基麟跟鄭浩均有不少共通點，都是2022年選秀加入兄弟，「美美」是第1指名，徐基麟是第2指名，兩人都在加入中信後動過手肘韌帶置換手術。而鄭浩均已是中信不可或缺的先發大將，明年是術後復出的第一個完整球季，預約中信本土王牌的地位，被視為徐若熙後、下一位有機會從中職輸出旅外的好手。

彭政閔透露，「美美」在復健過程的態度非常積極，甚至讓復健教練覺得他太急，很多想法都超越教練的要求，這是徐基麟必須向他學習的地方，「能做到『美美』這樣是最好的，畢竟身體、成績都是自己的，但如果沒有辦法，至少做到80%，他就會比一般選手還要好。」

徐基麟今年在二軍復健的過程，恰總都看在眼裡，「他是一位有天賦、非常有潛力的選手，但在想法上有需要去努力的地方。人家常說，有些選手因為天份太好，惰性就很強，他在這方面必須去加強。」

彭政閔直言，徐基麟目前已經沒有健康的身體來表現，應該要跟「美美」一樣研究如何趕快回到場上，調整一下自己私生活的紀律和規律，「你沒有好的復健、好的身體就要面對高強度的比賽，我覺得挑戰很大。」恰總的言談之中表情頗為嚴肅。

中信跟徐基麟仍有1年合約，但也表明放名單外讓他有權利與其他球隊進行接觸，若無加入其他球隊，球團將繼續與徐基麟履行合約義務。徐基麟所屬仁茂經紀公司表示，他沒有離開兄弟的想法，並透露私人財務問題已妥善處理，未來會專心打球。

