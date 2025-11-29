黑豹旗》強碰「大魔王」平鎮 羅工教頭喊話「誰輸誰贏還不知道」

羅東高工逆轉勝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕宜蘭羅東高工今天全員將士用命，全場敲出12支安打，加上台東體中投手群奉送11次四死球，最終羅工就以11：8扳倒東體，隊史首度挺進中信盃黑豹旗冠軍戰，明天強碰「大魔王」平鎮高中，羅工教頭何昱德喊話，「比賽打了才知道，頻藉這股氣勢繼續打下去，冠軍戰誰輸誰贏還不知道。」

羅工從社團轉型成科班球隊僅6年，這屆黑豹旗目標8強，前天羅工以4：2擊敗美和中學晉級4強已超乎預期，賽後何昱德感動地淚流滿面，今天贏球賽後，何昱德受訪前淚水早已奪眶而出，他對記者說，「先讓我緩一下。」6秒鐘過後，何昱德才開始接受媒體聯訪，他透露，前天新聞寫他感動落淚，手機湧入大量訊息，希望今天不要再寫了。

前兩局羅工一度落後5分，4局下一輪猛攻灌進6分反超前，6局下再添3分鎖定勝局，贏球瞬間全隊欣喜若狂，彷彿勇奪黑豹旗冠軍。

何昱德表示，比賽中不斷鼓勵選手不要放棄，把可以做的做好，雖然已經達到晉級8強的目標，但還是要繼續前進，堅持下去，這場比賽兩隊都出現不少瑕疵，球隊有把握機會搶攻，第4局打下6分非常關鍵，選手主動跟教練團討論戰術，很用心也很有想法。

2019年中道青棒解散後，羅工成為宜蘭唯一一支木棒組科班球隊，並非國內青棒強權，何昱德透露，球隊有40名球員，只有10人是宜蘭子弟兵，全隊3分之1選手來自二重青少棒；今天羅工先發打序，第3到7棒打者都是二重青少棒出身，羅工教練蕭良吉指出，二重好的選手都到穀保家商，「我們只能撿身材和球技沒那麼好的球員。」

羅工先發6棒二壘手廖佑賢，昔日就是二重青少棒一員，此役他從第4局就淚流不止，賽後更是泣不成聲，他說，前兩打席都沒能建功，第4局打擊造成對手失誤，讓球隊攻勢得以延續，覺得比賽有機會才落淚，贏球後實在太感動又大哭一場。

明天冠軍戰強碰強敵平鎮，廖佑賢說，這次球隊目標是晉級8強，既然已達成目標就是相信自己，延續這股氣勢，還是有機會打敗平鎮。

