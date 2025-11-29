自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黑豹旗》強碰「大魔王」平鎮 羅工教頭喊話「誰輸誰贏還不知道」

2025/11/29 17:54

羅東高工逆轉勝。（記者林正堃攝）羅東高工逆轉勝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕宜蘭羅東高工今天全員將士用命，全場敲出12支安打，加上台東體中投手群奉送11次四死球，最終羅工就以11：8扳倒東體，隊史首度挺進中信盃黑豹旗冠軍戰，明天強碰「大魔王」平鎮高中，羅工教頭何昱德喊話，「比賽打了才知道，頻藉這股氣勢繼續打下去，冠軍戰誰輸誰贏還不知道。」

羅工從社團轉型成科班球隊僅6年，這屆黑豹旗目標8強，前天羅工以4：2擊敗美和中學晉級4強已超乎預期，賽後何昱德感動地淚流滿面，今天贏球賽後，何昱德受訪前淚水早已奪眶而出，他對記者說，「先讓我緩一下。」6秒鐘過後，何昱德才開始接受媒體聯訪，他透露，前天新聞寫他感動落淚，手機湧入大量訊息，希望今天不要再寫了。

前兩局羅工一度落後5分，4局下一輪猛攻灌進6分反超前，6局下再添3分鎖定勝局，贏球瞬間全隊欣喜若狂，彷彿勇奪黑豹旗冠軍。

何昱德表示，比賽中不斷鼓勵選手不要放棄，把可以做的做好，雖然已經達到晉級8強的目標，但還是要繼續前進，堅持下去，這場比賽兩隊都出現不少瑕疵，球隊有把握機會搶攻，第4局打下6分非常關鍵，選手主動跟教練團討論戰術，很用心也很有想法。

2019年中道青棒解散後，羅工成為宜蘭唯一一支木棒組科班球隊，並非國內青棒強權，何昱德透露，球隊有40名球員，只有10人是宜蘭子弟兵，全隊3分之1選手來自二重青少棒；今天羅工先發打序，第3到7棒打者都是二重青少棒出身，羅工教練蕭良吉指出，二重好的選手都到穀保家商，「我們只能撿身材和球技沒那麼好的球員。」

羅工先發6棒二壘手廖佑賢，昔日就是二重青少棒一員，此役他從第4局就淚流不止，賽後更是泣不成聲，他說，前兩打席都沒能建功，第4局打擊造成對手失誤，讓球隊攻勢得以延續，覺得比賽有機會才落淚，贏球後實在太感動又大哭一場。

明天冠軍戰強碰強敵平鎮，廖佑賢說，這次球隊目標是晉級8強，既然已達成目標就是相信自己，延續這股氣勢，還是有機會打敗平鎮。

羅東高工逆轉勝。（記者林正堃攝）羅東高工逆轉勝。（記者林正堃攝）

羅東高工廖佑賢。（記者林正堃攝）羅東高工廖佑賢。（記者林正堃攝）

羅東高工廖佑賢。（記者林正堃攝）羅東高工廖佑賢。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中