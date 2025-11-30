自由電子報
MLB》認為旅美最辛苦是飲食 前央聯三冠王山口俊談大聯盟配球不同之處

2025/11/30 06:57

山口俊。（資料照，法新社）山口俊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾旅美待過舊金山巨人的前讀賣巨人投手山口俊，近日在自己的YouTube頻道上談論旅美經歷，認為最辛苦的是飲食，他也分享大聯盟配球方式的不同。

今年休賽季，包含養樂多燕子強打村上宗隆、讀賣巨人球星岡本和真、西武獅強投今井達也和明星右投高橋光成等日職好手，都相繼要挑戰大聯盟舞台。

日媒《Sponichi Annex》報導，山口俊認為旅美最辛苦的部分在於飲食，2020年旅美首年遇到疫情，當年的日本料理店幾乎都關門，而且美聯中區和國聯中區的球隊所在地，日本料理店較少。

舊金山巨人隊雖然曾承諾會在自助餐提供日本料理和蕎麥麵，但受到疫情影響，改成餐盒，早餐就是墨西哥捲餅、可樂之類的東西。山口俊對此說，自己帶了很多從日本帶來的「佐藤食品的即食白飯」，登板前一天一定會吃白飯。

山口俊對於大聯盟賽場最驚訝的一點在於「配球」，他解釋，大聯盟非常重視數據，如果指叉球被打擊率僅1成多，那就算連續6球、7球會也一直要你丟指叉球，並不是說某顆球之後的指叉球會比較弱，大聯盟對於數據的運用方式完全不同。

山口俊也給即將旅美的日本選手建議，「你們在日本留下那麼好的成績，不需要特別去想要適應會跑的球、或是把球速再提高，保持自己原本的風格一定能活躍。」

山口俊在2019年以單季15勝、188次三振，以及勝率0.789成績，是當年的中央聯盟投手三冠王。該年季後透過入札制度挑戰大聯盟加入舊金山巨人，但他僅在2020年賽季出賽17場，交出2勝4敗、防禦率8.06的成績，另有1次中繼成功。隔年都沒有上到大聯盟，季中重返日職巨人軍。山口俊在2023年3月宣布退休。

