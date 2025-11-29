自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體壇》全球極限體能鋼鐵大賽12月開戰 朱宇森、洪寀睿捍衛主場

2025/11/29 19:53

全球極限體能鋼鐵大賽12月開戰，朱宇森、洪寀睿率台將捍衛主場。（台中市府運動局提供）全球極限體能鋼鐵大賽12月開戰，朱宇森、洪寀睿率台將捍衛主場。（台中市府運動局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金破百萬元的綜合體能極限賽事，2025「全球極限體能鋼鐵大賽」12月13至14日將在台中市府前廣場熱血登場，本次賽事吸引來自俄國、日本、南韓、香港等國際高手跨海參戰，國內頂尖強者守土有責，朱宇森、洪寀睿等名將都將全力捍衛主場。

有別於傳統單一競技運動，這項賽事結合舉重、體操、田徑等多元化種類，選手必須在短時間內完成高強度的複合式動作，不僅考驗力量與爆發力，更是對心肺耐力、協調性與意志力的終極挑戰。此次俄國軍團來勢洶洶，由外號「超級忍者」的伊凡諾娃（Anna Ivanova）領銜；鄰近台灣的亞洲國家也精銳盡出，日本、南韓、香港都派出今年CrossFit Open百大好手，眾國際菁英會師台中，賽事強度可望提升至世界級水準。

面對強敵壓境，台灣地主由兩大指標性冠軍捍衛主場。朱宇森自職業軍人退役後，苦練轉型為專業運動員，多年來穩居國內CrossFit男子組第1名，鋼鐵般意志力正是抗衡外籍名將的最大武器。女將則由目前全台CrossFit排名之首的洪寀睿領軍，近期積極備戰的她，也是國內少數能進軍國際舞台的娘子軍，臨場演出備受各界矚目。

此次除了「菁英組」的巔峰對決，國內民眾也能報名「推廣組」親身感受；現場還規劃素人體驗區，開放全民預先報名，無論是健身愛好者、樂齡長輩或親子族群，都能在專業教練指導下安全享受運動樂趣。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中