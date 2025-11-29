體壇》全球極限體能鋼鐵大賽12月開戰 朱宇森、洪寀睿捍衛主場

全球極限體能鋼鐵大賽12月開戰，朱宇森、洪寀睿率台將捍衛主場。（台中市府運動局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金破百萬元的綜合體能極限賽事，2025「全球極限體能鋼鐵大賽」12月13至14日將在台中市府前廣場熱血登場，本次賽事吸引來自俄國、日本、南韓、香港等國際高手跨海參戰，國內頂尖強者守土有責，朱宇森、洪寀睿等名將都將全力捍衛主場。

有別於傳統單一競技運動，這項賽事結合舉重、體操、田徑等多元化種類，選手必須在短時間內完成高強度的複合式動作，不僅考驗力量與爆發力，更是對心肺耐力、協調性與意志力的終極挑戰。此次俄國軍團來勢洶洶，由外號「超級忍者」的伊凡諾娃（Anna Ivanova）領銜；鄰近台灣的亞洲國家也精銳盡出，日本、南韓、香港都派出今年CrossFit Open百大好手，眾國際菁英會師台中，賽事強度可望提升至世界級水準。

面對強敵壓境，台灣地主由兩大指標性冠軍捍衛主場。朱宇森自職業軍人退役後，苦練轉型為專業運動員，多年來穩居國內CrossFit男子組第1名，鋼鐵般意志力正是抗衡外籍名將的最大武器。女將則由目前全台CrossFit排名之首的洪寀睿領軍，近期積極備戰的她，也是國內少數能進軍國際舞台的娘子軍，臨場演出備受各界矚目。

此次除了「菁英組」的巔峰對決，國內民眾也能報名「推廣組」親身感受；現場還規劃素人體驗區，開放全民預先報名，無論是健身愛好者、樂齡長輩或親子族群，都能在專業教練指導下安全享受運動樂趣。

