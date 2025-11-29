TPVL》羽球國手葉宏蔚開球助陣 連莊橫掃伊斯特開季16連勝

吳宗軒。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊連戰皆捷，今在主場以25：17、25：21、25：19橫掃台北伊斯特，豪取開季16連勝，穩居聯盟龍頭。

連莊開局掌握伊斯特接發不穩的機會，在攻擊與攔網端展現壓制力迅速連拿兩局，中場休息過後，連莊火力依舊，施琅多次重砲進攻令對手難以招架，一路保持領先，賽末點，吳宗軒發出「再見 ACE」助隊直落三收下勝利，此役吳宗軒與施琅雙雙拿下全隊最高 15 分，漢佳同樣得分上雙，三局貢獻 11 分。

吳宗軒指出，由於對方球隊的陣容與過往不同，本場特別針對高偉誠與哈雷做突破，「小高（高偉誠）今天改打主攻，我們設定要針對他的策略也執行得蠻確實，防守反擊的戰術也把握得很好。」

連莊明晚六點半將對上桃園雲豹飛將，吳宗軒認為，球隊只要維持自己的節奏，就能掌握比賽主動權，「我們把能力發揮出來，應該會滿順暢的，對方雖然換了教練，但陣容與戰術短時間應該不會改變太多，我們可以持續針對他們不足的地方進攻。」

連莊本週以「科技・未來感」為主題打造主場氛圍，除了邀請「Luxy Boyz」帶來震撼舞台表演外，球員進場時也戴上賽博朋克風格造型眼鏡，為球迷帶來耳目一新的視覺體驗，羽球好手葉宏蔚今也親臨現場觀賽，並替連莊開球助陣。

開球嘉賓Luxy Boyz機器人與羽球好手葉宏蔚。（連莊提供）

