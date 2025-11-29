自由電子報
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄

2025/11/29 20:20

冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄台灣山林隊總教練彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。

韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間方向穿越安打，只是下一棒的徐博瑋擊出雙殺，變相3上3下結束攻勢。

鄭㥥寯續投9局下無失分，成為冬盟史上第6位完封勝投手，台灣山林隊單場只敲1安，追平冬盟史上單場最少紀錄。

台灣山林隊推派林鋅杰先發，合計79球投5局，被敲4支安打，包括3次四壞、2次觸身球，5局上被李載原擊出全壘打，總計失掉4分，吞下敗投。

今天是韓職聯隊的冬盟最終戰，賽前聯盟為感謝韓職聯隊睽違6年再度參賽，為本次賽事帶來更高的競爭性與話題性，聯盟特別致贈全體教練與球員紀念品——「歐告娃娃」，期待明年能持續合作，為棒球賽事創造更多台韓交流的機會。

韓職聯隊先發投手鄭㥥寯。（中職提供）韓職聯隊先發投手鄭㥥寯。（中職提供）

