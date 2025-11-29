體操》全民運動署力挺 北市中正盃錦標賽1200人參賽創新高

北市中正盃體操錦標賽本週末熱鬧登場。（北市體育總會體操協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕114年台北市中正盃體操錦標賽本週末在大龍國小舉行，參賽選手從3歲到18歲，分為一般組與公開組，同時開放校隊與俱樂部共襄盛舉，參賽人數逾1200人打破過往紀錄，北市體育總會體操協會理事長童年寬表示，這是推廣體操運動的成果，未來將繼續努力。

童年寬強調，中正盃從民國94年開辦迄今，已經長達19屆，歷史相當悠久，看到每年參賽人數破新高，他認為代表家長們對於體操運動的認識越來越多，而體操對孩子的成長也非常有幫助，尤其兩歲就可以開始訓練，「人的神經連結到了6歲就完成了80%，體操對於孩子的發育成長有很大的助益。」北市議員張文潔不僅現身開幕典禮，還送自己的孩子參與體操運動，堪稱最佳代言人。

全民運動署署長房瑞文強調，看到上千名參賽選手，證實北市運動總會體操協會的努力與用心，特別是開放俱樂部參賽，正是目前運動部推動全民運動競技化的理念之一，「 體操是全齡運動，未來希望不只是兒童，也能針對樂齡族群規劃相關組別，讓年長者也有參與的機會與表現舞台，全民運動署一定會全力支持，讓更多人投入體操運動。」

