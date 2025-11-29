中職》連續2年去日本訓練中心學習 林栚呈感謝林威助

富邦悍將林栚呈參加關懷盃少棒賽周邊活動。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕林栚呈今年成為富邦悍將牛棚要角，季後還入圍年度最佳新人，即便沒能贏過台鋼雄鷹林詩翔，能夠入圍已經很榮幸，也感謝副領隊林威助連續2年安排他去日本Next Base訓練中心學習。

林栚呈於2022年季中選秀會第7輪被富邦指名，今年以出賽45場、投41局、防禦率1.76寫下生涯最佳球季，他表示，得知入圍年度最佳新人非常意外，為了出席頒獎典禮第1次挑選西裝也很有趣，雖然沒有得獎仍是很難忘的球季。

林栚呈指出，球隊在季初碰到很多傷兵，他才有機會在4月底上一軍，卻沒想到幾乎可以投滿整季，謝謝教練團願意給機會，也感謝自己沒有放棄，「去年第1次上來，表現不好又下去，學長跟教練都說，這是難免的，叫我不要想太多，這次比較平常心一點，不會太緊張。」

連續2年被富邦送去日本Next Base訓練中心，林栚呈很感謝林威助與球團願意讓他再去1次，自認學到很多東西，「去年是講活動度與髖關節的問題，因為今年在球季有明顯的提升效果，林桑再問我的意願，我馬上說要去，這次主要是看動作的發力點做調整，根據影像進行分析。」

林栚呈今年第2次參與關懷盃，他表示，2年前也在花蓮，很開心可以再次參加，以前自己也打過關懷盃，看到林智勝、陳鏞基、王勝偉很多學長，現在換個身分回來看小朋友打球，「那時候忙著找學長們拍照，只是現在照片都不知道到那裡去了。」

