桌球》葉伊恬苦戰50分鐘不敵威爾斯好手 無緣U19女單4強

葉伊恬。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今在2025年世界青少年桌球錦標賽U19女單8強，以2：4不敵威爾斯好手赫爾西（Anna Hursey），無緣闖進4強。

世青賽自2021年改制以來，台灣尚未有人在U19女單有奪牌紀錄，世界排名45的葉伊恬今挑戰成為女單第一人，此役對手赫爾西世界排名46，母親是中國人，父親來自英國，5歲開始接觸桌球，8歲時被送到中國哈爾濱進行專業訓練2年，因此能說一口流利的中文，10歲就代表威爾斯參加歐洲錦標賽，成為賽史最年輕的參賽者

請繼續往下閱讀...

葉伊恬開賽慢熱，被赫爾西連拿5分先聲奪人，首局以5：11讓出，葉伊恬次局浪費一度8：1領先被連追7分扳平，但她關鍵時刻穩住陣腳連拿2分，以11：9讓比賽回到原點。

第3局葉伊恬開局再度陷入0：4落後，面對赫爾西的猛烈攻勢難以招架，以5：11被對手再下一城，第4局葉伊恬一路緊咬比分，可惜在追到8：8平手後又被赫爾西連拿3分，陷入遭聽牌的絕境。

退無可退的第5局，葉伊恬雖在9：5領先下被赫爾西追到只剩1分差，但她在局點逼出對手失誤，成功以11：8延長戰線，第6局雙方一路激戰，葉伊恬錯失2個局點的機會，被赫爾西以13：11逆轉，苦戰50分鐘無緣4強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法