NBA》AD主動要互換球衣 湖人「鄉村曼巴」里維斯坦言有點驚訝

里維斯（左）、A.戴維斯（右）賽後擁抱致意。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在主場以129：119擊敗獨行俠，這也是「AD」A.戴維斯（Anthony Davis）自今年2月的「世紀交易」後，再度回到湖人主場加密貨幣網體育館。多名湖人選手賽後擁抱A.戴維斯，此戰攻下38分的「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves），A.戴維斯也送上熱情擁抱，兩人還交換球衣。

《洛杉磯時報》報導，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在比賽開球前，他與A.戴維斯在球場中央開玩笑似地撞向戴維斯，兩人也重現當隊友時一起做過的複雜手勢動作。

請繼續往下閱讀...

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）談到A.戴維斯從他執教第一年就給予支持，「我非常感謝他從第一天起就全力支持我，要知道我先前從未執教過。所以，就像你會支持某些球員一樣，你以前的隊友，教過的選手中，一定會有一些人，即使他們不再是你的隊友或球員，你仍會想替他們打氣。只是當他們碰上我們就不算了，就像今晚一樣。」

A.戴維斯賽後讚賞里維斯的表現，「我一直很喜歡他的球風，也喜歡他能做到的那些事情。現在他發揮得更穩定，數據也更加亮眼...我一直都知道他有能力打到這個層級的選手。」

里維斯離開湖人隊的休息室前，手上拿著A.戴維斯的藍色3號球衣，「他是史上最棒的選手之一，我不知道他為何想要我的球衣，但能得到他的球衣，這真的開心...從第一天起，他就告訴我要做自己，不要模仿任何人，要持續努力，並在球場上做真正的自己。」

