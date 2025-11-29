自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

冬盟》職業選手竟然一直輸業餘 韓職教頭打到很火大

2025/11/29 21:20

韓職聯隊總教練朴治王。（資料照，記者龔乃玠攝）韓職聯隊總教練朴治王。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟韓職聯隊鄭㥥寯今天對台灣山林隊演出100球9局1安打完封勝，差點締造史上第1場無安打比賽，雖然可惜，總教練朴治王表示，「我覺得沒關係，這不是很大型的比賽。」隨後又自爆昨天被日本社會人逆轉的比賽，「昨天打到有點火大。」

韓職聯隊昨對日本社會人領先7局，卻在8局下被攻下2分逆轉，讓朴治王有點不開心，他直呼：「我們來這裡打12場，所有的勝負我都覺得還好，就是昨天那一場，我真的很想贏球。」

韓職聯隊昨天前3名投手金晉旭、朴世絢、申憲珉完美封鎖日本社會人，卻在8局下派上金永炫後，慘遭日本社會人單局敲3安，失掉2分遭逆轉，讓朴治王有點不開心。

朴治王表示，已經把戰術都跟選手說了，但選手沒有理解很好，「申憲珉可以投第3局，卻換金永炫上來挨打，那個投手也不是預期那個時間點會派上場的選手，樂天投手教練沒有那麼理解這件事，賽後有些討論，這是一場很難形容的比賽。」

韓職聯隊打12場比賽，卻對日本社會人1勝難求，戰績1和2敗，這是朴治王有點火大的原因，「日本社會人在我們韓國那邊來說比較像是業餘隊伍，卻一直贏職業的，我有點看不太下去，很想抓下來⋯」

不過今天韓職聯隊用完封勝劃下完美句點，朴治王也讚賞台灣海洋隊的球隊氣氛好，這一點很棒，「明年如果還有再來打冬盟，大家再來切磋。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中