冬盟》職業選手竟然一直輸業餘 韓職教頭打到很火大

韓職聯隊總教練朴治王。（資料照，記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟韓職聯隊鄭㥥寯今天對台灣山林隊演出100球9局1安打完封勝，差點締造史上第1場無安打比賽，雖然可惜，總教練朴治王表示，「我覺得沒關係，這不是很大型的比賽。」隨後又自爆昨天被日本社會人逆轉的比賽，「昨天打到有點火大。」

韓職聯隊昨對日本社會人領先7局，卻在8局下被攻下2分逆轉，讓朴治王有點不開心，他直呼：「我們來這裡打12場，所有的勝負我都覺得還好，就是昨天那一場，我真的很想贏球。」

韓職聯隊昨天前3名投手金晉旭、朴世絢、申憲珉完美封鎖日本社會人，卻在8局下派上金永炫後，慘遭日本社會人單局敲3安，失掉2分遭逆轉，讓朴治王有點不開心。

朴治王表示，已經把戰術都跟選手說了，但選手沒有理解很好，「申憲珉可以投第3局，卻換金永炫上來挨打，那個投手也不是預期那個時間點會派上場的選手，樂天投手教練沒有那麼理解這件事，賽後有些討論，這是一場很難形容的比賽。」

韓職聯隊打12場比賽，卻對日本社會人1勝難求，戰績1和2敗，這是朴治王有點火大的原因，「日本社會人在我們韓國那邊來說比較像是業餘隊伍，卻一直贏職業的，我有點看不太下去，很想抓下來⋯」

不過今天韓職聯隊用完封勝劃下完美句點，朴治王也讚賞台灣海洋隊的球隊氣氛好，這一點很棒，「明年如果還有再來打冬盟，大家再來切磋。」

