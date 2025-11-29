TPVL》盧清銓加盟首戰就有好事 天鷹直落三力退雲豹飛將收4連勝

台鋼天鷹收下4連勝（天鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPVL台鋼天鷹今重返主場國立成功大學中正堂，本週正式加盟的「nono」盧清銓也迎來個人職業排球初登場，亮相表現更讓全場氣氛沸騰至高點，最終以25：20、25：18、28：26，收下四連勝。

首局開賽，台鋼天鷹靠著思丹一記重扣打響號角；在先發舉球陳玠廷靈活配球下，思丹、睿克與陳建禎火力三箭齊發，持續給予對手壓力。網前有「鐵壁」馬亞拉坐鎮，高打點優勢在快攻與攔網兩端全面展現，成功壓制桃園雲豹飛將。台鋼天鷹氣勢如虹，順勢連取兩局，掌握比賽主導權。



第三局開局，台鋼天鷹打出一波3：0攻勢迅速拉開分差，局中桃園雲豹飛將火力全開強勢追分，雙方一路纏鬥至26平。關鍵時刻，台鋼天鷹在壓力下穩住陣腳、掌握進攻節奏，睿克多次跳出挺身而出，最終以一記雙人攔網成功封死對手，鎖定賽末點。

盧清銓賽後表示：「很開心今天能夠拿下勝利，也非常感謝球迷們依然記得我。雖然我加入球隊的時間不長，還有很多地方需要磨合與進步，但希望未來的表現不會讓支持我的球迷失望，也歡迎大家持續進場支持台鋼天鷹。」

