自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》納達爾首獲「小惡魔獎」 西甲皇家馬約卡最高榮譽肯定

2025/11/30 06:58

納達爾獲得家鄉足球隊西甲皇家馬約卡最高榮譽肯定。（取自皇家馬約卡官方臉書）納達爾獲得家鄉足球隊西甲皇家馬約卡最高榮譽肯定。（取自皇家馬約卡官方臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西甲職業足球聯賽皇家馬約卡主場迎戰奧薩蘇納競技隊前夕，特地向地主球迷納達爾（Rafael Nadal）頒發象徵最高榮譽的「小惡魔（Dimoni d'Honor）獎」，以表彰這位網壇退役傳奇球星為家鄉馬約卡島帶來的卓越貢獻及深遠影響力。

現年39歲、坐擁大滿貫22冠的「蠻牛」納達爾，成為首位獲此殊榮的人士，皇家馬約卡俱樂部公開推崇這位在地出身的網球名將：「他是一位享譽全球的巨星，其成就超越網球運動本身。堅韌不拔的精神、無與倫比的奉獻、謙遜品格以及非凡戰績，讓他成為全世界敬仰的人物，也是馬約卡島和西班牙的驕傲。」納達爾則以一身帥氣黑色西裝亮相，帶著招牌笑容踏上熟悉不過的索恩莫伊斯球場，領取以當地吉祥物「小惡魔」為造型的獎盃，受到東道主球員和熱情觀眾喝采致敬。

納達爾受到曾效力皇家馬約卡、巴塞隆納等職業球隊的叔叔米格爾（Miguel Angel Nadal）影響，從小就喜歡踢足球，並且變成忠實球迷，儘管網壇「紅土之王」飽受運動傷害所苦，已自2024年底退役，回歸平靜生活的他仍常以業餘玩票性質下場踢球，與友人重溫兒時樂趣。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中