自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》金鶯交易來36轟沃德後再補強！2年8.7億簽2屆明星火球終結者

2025/11/30 07:36

海爾斯利。（資料照）海爾斯利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯以2年2800萬美元（約新台幣8.7億），簽下2屆明星火球終結者海爾斯利（Ryan Helsley），合約包含第一年結束後跳脫選項。

生涯前6個賽季都效力紅雀的海爾斯利，曾入選過2屆明星賽，2024更以49次救援成功奪下國聯救援王。今年交易大限前被送往大都會，然而卻繳出生涯最差表現，最終整季投56局飆63次三振，被敲61安，防禦率4.50，每局被上壘率1.54，收下21次救援成功，但也以9次救援失敗並列全大聯盟第2多，ERA+僅92。

《ESPN》指出，儘管多支球隊都想簽下海爾斯利，並希望他轉先發，但31歲的海爾斯利決定選擇能讓他繼續擔任終結者的金鶯。金鶯原本的當家終結者包提斯塔（Felix Bautista）今年因傷報銷，明年也恐怕難以回歸賽場，而擁有99.3英哩全聯盟最頂尖直球均速的海爾斯利，預計將補上空缺。

金鶯2023與2024年連續兩年闖進季後賽，但今年只拿下75勝87敗位居美東墊底，休賽季積極補強，先是用現金交易迎回季中送給小熊的前前國聯中繼王、明星後援右投基特里奇（Andrew Kittredge），接著又交易來今年敲36轟的天使強打沃德（Taylor Ward），如今再出手搶下海爾斯利，重返季後賽決心濃厚。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中