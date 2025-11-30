MLB》金鶯交易來36轟沃德後再補強！2年8.7億簽2屆明星火球終結者

海爾斯利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，金鶯以2年2800萬美元（約新台幣8.7億），簽下2屆明星火球終結者海爾斯利（Ryan Helsley），合約包含第一年結束後跳脫選項。

生涯前6個賽季都效力紅雀的海爾斯利，曾入選過2屆明星賽，2024更以49次救援成功奪下國聯救援王。今年交易大限前被送往大都會，然而卻繳出生涯最差表現，最終整季投56局飆63次三振，被敲61安，防禦率4.50，每局被上壘率1.54，收下21次救援成功，但也以9次救援失敗並列全大聯盟第2多，ERA+僅92。

《ESPN》指出，儘管多支球隊都想簽下海爾斯利，並希望他轉先發，但31歲的海爾斯利決定選擇能讓他繼續擔任終結者的金鶯。金鶯原本的當家終結者包提斯塔（Felix Bautista）今年因傷報銷，明年也恐怕難以回歸賽場，而擁有99.3英哩全聯盟最頂尖直球均速的海爾斯利，預計將補上空缺。

金鶯2023與2024年連續兩年闖進季後賽，但今年只拿下75勝87敗位居美東墊底，休賽季積極補強，先是用現金交易迎回季中送給小熊的前前國聯中繼王、明星後援右投基特里奇（Andrew Kittredge），接著又交易來今年敲36轟的天使強打沃德（Taylor Ward），如今再出手搶下海爾斯利，重返季後賽決心濃厚。

