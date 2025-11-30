中職》前U18國手生涯第2度遭戰力外！賴智垣感謝富邦悍將：4年前...

賴智垣。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職各球團日前公布戰力外名單，富邦悍將投手賴智垣生涯第2度遭釋出，昨天他也在社群媒體上發文，感謝富邦悍將4年前給他機會，重返職棒舞台。

賴智垣是2015年U18台灣隊一員，對南韓後援6.1局無失分為個人生涯代表作，並於2018年季中選秀獲得Lamigo桃猿第4指名，然而卻在2021年季後遭戰力外。所幸富邦遞出橄欖枝，讓他得以重返職棒舞台，還在2022年球季繳出巔峰之作，40場出賽投40局、防禦率1.35，ERA+高達248，季後還入圍最佳進步獎。

然而近年賴智垣在一軍獲得的出賽數不多，也無法把握機會拿出好表現，本季更是僅留下8場出賽、6局投球防禦率6.00的成績單；在二軍也只投15局，防禦率4.20，最終季後遭到富邦戰力外，也是他生涯第2度被釋出。

據傳有多支球隊已經對賴智垣表達興趣，可望延續職棒生涯。賴智垣昨天也在社群發文，向富邦悍將致謝：「謝謝富邦球團在四年前給了我一個再次站上職業舞台的機會，讓我的夢想得以延續，讓更多的球迷認識我。」

「儘管過程跌跌撞撞，還是想謝謝隊友、教練、球團，以及一路陪伴我的悍將家人們。你們的每一句鼓勵、每一次支持，我都會記在心底，成為我一輩子的力量。每件事情的發生都有它存在的意義。未來的路，也許仍然未知，但我願意一步一步踏實地走下去。失敗不是終點，而是提醒我還能更努力。為了成為更好的自己，我會繼續前進。」賴智垣寫道。

