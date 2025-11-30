自由電子報
MLB》道奇潛在交易人選？打超爛的道奇前頭號大物被點名：並不意外

2025/11/30 09:49

拉辛。（資料照）拉辛。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文分析各隊潛在交易人選，道奇24歲捕手拉辛（Dalton Rushing）被點名。

拉辛季初被列為道奇農場頭號大物新秀，他在5月初登大聯盟，也取代掉老將巴恩斯（Austin Barnes）成為二號捕手，不過隨著球季進行，拉辛表現明顯不佳，最終整季出賽53場，只繳出打擊三圍.204/.258/.324、攻擊指數0.582、4轟、24分打點的成績單，wRC+62，fWAR值-0.1。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，雖然拉辛以替補身分上場的打擊表現不理想，但他仍是全聯盟最頂尖的潛力捕手新秀之一。

由於道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）的合約到2033年才走完，而拉辛是否能適應大聯盟，並在在名單中久留是個未知數。費桑德表示，道奇目前的40人名單中已經沒有其他捕手，因此球團並不急著將拉辛交易出去，但如果他成為一筆大型交易的核心籌碼，也並不會讓人感到意外。

先前《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）在報導中透露，小聯盟時期有過外野守備經驗的拉辛，道奇仍不排除讓他再度嘗試鎮守外野的可能性。

