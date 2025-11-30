MLB》洋基大物「左打法官」恐成交易籌碼？官網分析關鍵：極具價值

瓊斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網撰文分析各隊潛在交易人選，洋基隊部分，大物瓊斯（Spencer Jones）被點名，可能成為極具價值的交易籌碼。

瓊斯因為強大的力量以及高大的身材，被譽為「左打法官（賈吉，Aaron Judge）」，今年在小聯盟2A與3A合計敲出35轟，跑出29盜，打擊三圍.274/.362/.571，各項數據都名列小聯盟前茅，不過過高三振率仍是他最大罩門，也是他能否成功站穩大聯盟的關鍵。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，隨著葛里遜（Trent Grisham）重返洋基，洋基鞏固洋基三個外野中的兩個，同時洋基仍希望簽回貝林傑（Cody Bellinger），這使得瓊斯與多明格茲（Jasson Domínguez）無法獲得穩定上場時間，而瓊斯今年在小聯盟的驚人成績，如果洋基決定進行交易，他將成為極具價值的交易籌碼。

洋基休季將瓊斯加入40人名單，但對他來說，同樣左打的葛里遜選擇回歸對他來說並不是個好消息。倘若洋基再簽回貝林傑或者追求塔克（Kyle Tucker），那瓊斯可能還是無法有太多出賽機會。

