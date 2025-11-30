自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

健美》IFBB世界健美錦標賽 劉明毅包辦兩面金牌

2025/11/30 10:12

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定劉明毅（前排中）優異的表現。（運動部提供）賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定劉明毅（前排中）優異的表現。（運動部提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕健美選手劉明毅在沙烏地阿拉伯參加「2025年IFBB世界健美錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月29日完成賽事，奪得男子健身模特兒組176公分級、男子形體組170公分級共2面金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「2025年IFBB世界健美錦標賽」我國共派出4位男子選手，在第2天的賽事中，我國代表隊傳來好消息，劉明毅先是在稍早的男子健身模特兒組176公分級項目，憑藉者勻稱的形體、緊實肌肉線條以及穩健的台風，在比賽中脫穎而出獲得金牌；緊接的男子形體組170公分級項目，劉明毅更是在舞台上展現完美比例與充滿力量的姿態，在12個國家共16名選手中，獲得裁判一致肯定，奪得本次世錦賽個人第2面金牌，他曾於2022年獲得我國在健美世錦賽的首面金牌，本次參賽他更是做足準備，憑藉著紮實的訓練，突破自我，囊括健身模特兒、形體2項目金牌，令人讚賞。

運動部表示，選手長期投入高強度的訓練與嚴格飲食控制，展現對於自我的高度要求，也在世錦賽舞台贏得國際評審一致肯定，不僅為我國爭光，也將成為國內其他選手持續精進的動力。

劉明毅在男子形體組170公分級項目展現完美比例與姿態，獲得裁判一致肯定，收穫個人第2面金牌。（運動部提供）劉明毅在男子形體組170公分級項目展現完美比例與姿態，獲得裁判一致肯定，收穫個人第2面金牌。（運動部提供）

劉明毅以緊實肌肉線條以及穩健的臺風，在男子健身模特兒組176公分級項目中脫穎而出獲得金牌。（運動部提供）劉明毅以緊實肌肉線條以及穩健的臺風，在男子健身模特兒組176公分級項目中脫穎而出獲得金牌。（運動部提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中