MLB》因傷動刀無緣經典賽！3冠「祭典男」曝缺陣時間 有利道奇續留

〔體育中心／綜合報導〕生涯隨道奇奪下3座世界大賽冠軍、今年更助隊締造二連霸的34歲資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández），日前宣布已接受左手肘手術而無緣代表波多黎各參加經典賽。近期他也在節目中宣布，明年開季可能要缺席1-2個月。

被譽為10月「祭典男」的赫南德茲，日前在社群媒體發文表示，他在5月時就遭遇左手肘撕裂傷，為了奪冠他帶傷拚戰，結果肌肉與骨頭「骨肉分離」，讓他季後必須接受手肘伸肌修復手術，也無緣參加經典賽。

近期在39歲後援好手奧塔維諾（Adam Ottavino）的Podcast節目《Baseball & Coffee》中，透露，赫南德茲再度強調其實今年他整季都帶傷上陣，同時也解釋當時動刀的狀況，「我原本以為只是要做伸肌鬆解（extensor release）的手術，後來才發現我那條肌腱已經從骨頭上撕裂，所以才變成伸肌修復手術。明年我大概會缺席一到兩個月。」

赫南德茲今年季前以1年650萬美元重返道奇，季後也再度成為自由球員。過去赫南德茲曾多次公開喊話自己想繼續為道奇效力，雖然來季趕不上開季，但考量他對道奇的貢獻與淵源，加上其他球隊可能無法等待他傷癒，讓他重返道奇的可能性增加。

