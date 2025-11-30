自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希來季回歸道奇先發海！隨隊記者分析正面跡象與隱憂

2025/11/30 10:50

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希季後賽蛻變「大魔神」，在不熟悉的後援角色找回實力與信心，明年也預計重返擁有山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等人的先發輪值。大聯盟官網道奇隨隊記者Sonja Chen也撰文分析，朗希在有過後援經驗後，回到先發可能的幫助與隱憂。

Sonja Chen指出，朗希球速的恢復室令人振奮的跡象，在他今年擔任先發時，只有8顆速球達到或超過99英哩；不過自美國時間9月24日轉後援以來，朗希已經投出46顆球速達到或超過99英哩的快速球。

且朗希不僅球速更快，四縫線速球與指叉球的控球也更加精準。朗希擔任先發時，保送（22次）三振（24次）比幾乎持平；但作為後援，朗希成功將保送率從14.3%下修至10%，三振率則從15.6%提高至20%，控球進步的同時也讓他的指叉球更具破壞力，揮空率高達51.3%。

不過Sonja Chen也點出隱憂，朗希在分區系列賽時，四縫線均速維持在99-100英哩，但在國聯冠軍戰與世界大賽，朗希球速略有下滑，最後5場比賽均速略高於98英哩；此外，朗希在這11場比賽中，四縫線速球單場製造1次以上揮空的比賽只有2場。但整體而言，朗希速球的揮空率仍比他擔任先發時還高。

另一點值得注意的是，朗希表現下滑的時間點，正好發生在他季後賽投球量最大的時候。他在分區賽G4用36球繳出3局無失分完美後援，從那之後到國聯冠軍賽G1之間，朗希休息了3天，那場比賽他的速球均速僅98英哩，並失掉自己在季後賽唯一1分。

最後幾個未知數來季值得觀察，Sonja Chen指出，朗希在復健期間有練習卡特球，也曾在3A復健賽使用過，但並未實際在大聯盟開箱，而他在轉任後援後也棄用滑球。此外，明年對於朗希擁有一個完整休季，也有更充裕時間做準備。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中