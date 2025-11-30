MLB》佐佐木朗希來季回歸道奇先發海！隨隊記者分析正面跡象與隱憂

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希季後賽蛻變「大魔神」，在不熟悉的後援角色找回實力與信心，明年也預計重返擁有山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等人的先發輪值。大聯盟官網道奇隨隊記者Sonja Chen也撰文分析，朗希在有過後援經驗後，回到先發可能的幫助與隱憂。

Sonja Chen指出，朗希球速的恢復室令人振奮的跡象，在他今年擔任先發時，只有8顆速球達到或超過99英哩；不過自美國時間9月24日轉後援以來，朗希已經投出46顆球速達到或超過99英哩的快速球。

且朗希不僅球速更快，四縫線速球與指叉球的控球也更加精準。朗希擔任先發時，保送（22次）三振（24次）比幾乎持平；但作為後援，朗希成功將保送率從14.3%下修至10%，三振率則從15.6%提高至20%，控球進步的同時也讓他的指叉球更具破壞力，揮空率高達51.3%。

不過Sonja Chen也點出隱憂，朗希在分區系列賽時，四縫線均速維持在99-100英哩，但在國聯冠軍戰與世界大賽，朗希球速略有下滑，最後5場比賽均速略高於98英哩；此外，朗希在這11場比賽中，四縫線速球單場製造1次以上揮空的比賽只有2場。但整體而言，朗希速球的揮空率仍比他擔任先發時還高。

另一點值得注意的是，朗希表現下滑的時間點，正好發生在他季後賽投球量最大的時候。他在分區賽G4用36球繳出3局無失分完美後援，從那之後到國聯冠軍賽G1之間，朗希休息了3天，那場比賽他的速球均速僅98英哩，並失掉自己在季後賽唯一1分。

最後幾個未知數來季值得觀察，Sonja Chen指出，朗希在復健期間有練習卡特球，也曾在3A復健賽使用過，但並未實際在大聯盟開箱，而他在轉任後援後也棄用滑球。此外，明年對於朗希擁有一個完整休季，也有更充裕時間做準備。

