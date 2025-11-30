經典賽》封印二刀流對大谷翔平反而是風險？前讀賣巨人名投給出看法

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平日前正式宣布將參加經典賽，要率領日本武士隊力拚2連霸，現在焦點轉向大谷究竟是否會在WBC投打二刀流，對此前讀賣巨人名投槙原寬己認為，不讓大谷投球反而對他是種風險。

槙原寬己今天在節目中表示，經典賽舉辦期間是明年3月，一般投手在3月時也必須在春訓中投球，「如果按照正常的賽程來規劃，我認為大谷也會擔任投手。」

請繼續往下閱讀...

「雖然大家對他擔任打者的期待最高，但作為投手，我認為他將對日本隊做出巨大貢獻。上一屆他在冠軍賽擔任後援，甚至可以說是終結者，不知道這次是否也有這個選項，但我認為他投打二刀流的可能性很高。」槙原寬己說道。

槙原寬己分析：「（3月）是必須投球的時期，換句話說，不投球對他而言反而可能是一種風險。對於我們這些支持日本隊的人來說，這是個好消息，明年他還有機會爭奪塞揚獎，我認為在備戰期間，能夠過WBC認真投球，對他來說會是很好的調整。」

大谷日前在線上記者會中表示，目前還不清楚在經典賽的安排，不過對於先前傳出道奇對於是否讓陣中日本選手參賽意願消極的消息，大谷展現堅決態度，「這可以說是我的個人意願吧，我一直都很想參賽。也一直希望自己能被選上。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法