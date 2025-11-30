NBA》柯瑞因傷缺陣 巴特勒砍24分聯手小裴頓率隊擊敗鵜鶘

巴特勒。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰鵜鶘，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因大腿傷勢缺陣，但隊友輪流跳出，巴特勒（Jimmy Butler III）攻下全隊最高24分、10助攻，加上小裴頓（Gary Payton II）挹注19分，聯手率隊以104：96氣走鵜鶘。

勇士一哥柯瑞今天因為大腿挫傷休兵，但之前因傷缺陣的庫明加（Jonathan Kuminga）這一戰回歸，今天開局勇士打出11：6攻勢，但鵜鶘很快趕上，而兩隊在首節命中率都相當差，單節都拿不到20分，首節打完鵜鶘僅以18：17領先。

鵜鶘在第2節打出9：2攻勢，一度超車，但勇士隨後從油漆區突破連拿11分反擊，半場打完暫時以42：38小幅領先。上半場兩隊命中率奇差無比，團隊命中率都只有33%，三分球命中率更只有9%，勇士小裴頓替補上陣兩節拿12分為全隊最高。

第3節波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球帶起球隊攻勢，助隊一度擴大領先，但鵜鶘很快追上，關鍵時刻巴特勒挺身而出，和D.格林（Draymond Green）完成空中接力灌籃，助隊穩住戰局，勇士帶著1分領先進入決勝節。

末節鵜鶘又再度超車，但今天狀況不錯的小裴頓再度跳出搶分，也不給鵜鶘再有追上的機會，穩穩把勝利收進口袋。

勇士今天5人得分上雙，巴特勒攻下全隊最高24分、10助攻、8籃板，小裴頓19分、11籃板，波傑姆斯基15分；鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）攻下全場最高25分、7籃板。

