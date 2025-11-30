MLB》坦言曾擔心佐佐木朗希！ 道奇主帥希望他不要再回牛棚

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）接受日媒《體育報知》專訪，表示「令和怪物」佐佐木朗希明年將回歸先發，並對他寄予厚望。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，更搖身一變成為道奇牛棚最穩定的存在，在季後賽屢屢建功幫助球隊，獲得「大魔神」封號。

羅伯斯表示，佐佐木朗希來季將回歸先發角色，「我認為朗希就是先發投手，先發才是最有利於他成長的位置，他也是以先發投手身分加盟道奇的。本季因為受傷，他改以後援身分登板，但明年我們打算讓他回歸先發。」

羅伯斯對朗希寄予厚望，期待他繳出好表現，不要再被調往牛棚，「一切取決於他自己。」

羅伯斯提到，朗希一開始失去自信，但後來走出低潮，並在季後賽拯救球隊，「這對他來說是非常重要的，我認為那帶給他巨大的自信。」

羅伯斯也坦言，季初曾擔心朗希，因為他個性寡言、內向，所幸之後逐漸融入球隊，也習慣了美國與大聯盟的環境，「他展現了很棒的投球，正在持續成長。」

