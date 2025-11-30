全球極限體能鋼鐵大賽台中市舉行 俄羅斯、日本、韓國、香港菁英參賽

來自俄羅斯、日本、韓國等多國冠軍選手將齊聚台中，展現世界級的極限體能。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13日至14日在台中市政府前廣場盛大登場，有來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級菁英選手，由於對手實力堅強，台灣最強選手將迎戰海外強敵，讓這屆賽事升級為「台灣主場保衛戰」。

主辦單位表示，首先引起矚目的，是來自俄羅斯的強勢軍團，女將陣容有擁有「Super Ninja」稱號、在泥沼與雪地賽事稱霸的世界冠軍 Anna Ivanova ，以及俄羅斯全國錦標賽冠軍 Daria Baryshnikova，是歐亞區備受期待的兩大頂尖女力。男子部分則由 Nikita Salmin 與 Artem Iampoltsev 出戰，前者囊括西伯利亞挑戰賽等多項冠軍，後者則於歐洲障礙賽打入前四強。

亞洲有日本選手Kanji Sakiyama及韓國選手 Kang Kyungsun ，兩位選手分別在今年CrossFit Open亞洲排名第47及73名。另一位排名亞洲第8的香港選手Ant Haynes則身兼教練與選手，也是唯一晉級CrossFit Semifinals的選手。

台灣地主隊男子組由多年保持台灣 CrossFit 排行第一的朱宇森領銜，今年以亞洲排名111名創下台灣最佳成績。女子組則由全台 CrossFit 排名第一的洪寀睿出戰，今年亞洲排名71名的表現亮眼。

運動局表示，此這次賽事特別增設強度較親民的「推廣組」，吸引近兩千名選手報名，更有明星與網紅跨界參戰，包括：玖壹壹洋蔥、桌球王子江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊女神壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強，以及實境節目《最強的身體》多位參賽者等，將與民眾同場挑戰。

