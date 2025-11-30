自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全球極限體能鋼鐵大賽台中市舉行 俄羅斯、日本、韓國、香港菁英參賽

2025/11/30 13:35

來自俄羅斯、日本、韓國等多國冠軍選手將齊聚台中，展現世界級的極限體能。（市府提供）來自俄羅斯、日本、韓國等多國冠軍選手將齊聚台中，展現世界級的極限體能。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13日至14日在台中市政府前廣場盛大登場，有來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級菁英選手，由於對手實力堅強，台灣最強選手將迎戰海外強敵，讓這屆賽事升級為「台灣主場保衛戰」。

主辦單位表示，首先引起矚目的，是來自俄羅斯的強勢軍團，女將陣容有擁有「Super　Ninja」稱號、在泥沼與雪地賽事稱霸的世界冠軍 Anna Ivanova ，以及俄羅斯全國錦標賽冠軍 Daria Baryshnikova，是歐亞區備受期待的兩大頂尖女力。男子部分則由 Nikita Salmin 與 Artem Iampoltsev 出戰，前者囊括西伯利亞挑戰賽等多項冠軍，後者則於歐洲障礙賽打入前四強。

亞洲有日本選手Kanji Sakiyama及韓國選手 Kang Kyungsun ，兩位選手分別在今年CrossFit Open亞洲排名第47及73名。另一位排名亞洲第8的香港選手Ant Haynes則身兼教練與選手，也是唯一晉級CrossFit Semifinals的選手。

台灣地主隊男子組由多年保持台灣 CrossFit 排行第一的朱宇森領銜，今年以亞洲排名111名創下台灣最佳成績。女子組則由全台 CrossFit 排名第一的洪寀睿出戰，今年亞洲排名71名的表現亮眼。

運動局表示，此這次賽事特別增設強度較親民的「推廣組」，吸引近兩千名選手報名，更有明星與網紅跨界參戰，包括：玖壹壹洋蔥、桌球王子江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊女神壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強，以及實境節目《最強的身體》多位參賽者等，將與民眾同場挑戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中