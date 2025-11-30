自由電子報
NBA

NBA》寫與詹皇唯2紀錄！「旗子哥」飆生涯新高35分率獨行俠逆轉勝

2025/11/30 13:53

佛拉格。（美聯社）佛拉格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠客場對決快艇，狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）飆出生涯新高30分，率隊以114：110逆轉勝，中止3連敗的同時也賞給快艇4連敗。

佛拉格上半場就16投10中攻下全場最高21分，不過獨行俠仍以49：56落後快艇。易籃後獨行俠多點開花，靠著單節5顆三分球之下追平快艇，決勝節湯普森（Klay Thompson）更是一人狂轟17分包含4顆三分球，獨行俠在讀秒階段掌握戰局逆轉快艇，在客場帶走勝利。

佛拉格此役上場38分鐘22投13中，攻下全場最高35分，也再度刷新生涯單場最高得分，外帶8籃板2助攻。繼昨天超越詹姆斯（LeBron James）成為史上最年輕單場10助攻球員後，佛拉格今天以18歲又343天，創下史上第2年輕單場30分紀錄，至於史上最年輕則是由詹姆斯保持的18歲又334天，佛拉格也加入詹姆斯行列，成為史上唯二在19歲前單場砍下30分的球員；此外，佛拉格也是史上最年輕單場拿35分的球員。

除了佛拉格以外，K湯在決勝節接管比賽，也成為獨行俠逆轉關鍵功臣，今天湯普森板凳挹注23分，包含6顆三分球，馬歇爾（Naji Marshall）貢獻18分，威廉斯（Brandon Williams）14分。獨行俠贏球後，戰績來到6勝15敗，爬上西部第12名。

快艇吞下4連敗目前戰績5勝15敗與國王相同，跌至西部第14名。「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）20投10中繳出全隊最高30分，哈登（James Harden）攻下次高29分但命中率不佳，17投僅5中，柯林斯（John Collins）21分，祖巴克（Ivica Zubac）19分。

雷納德。（路透）雷納德。（路透）

