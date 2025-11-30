自由電子報
體育 棒球 中職

中職》赴歐力士秋訓「進化」 伍立辰大開眼界

2025/11/30 13:44

伍立辰為黑豹旗開球。（記者陳志曲攝）伍立辰為黑豹旗開球。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟休賽季安排許多選手赴各地訓練，其中，投捕教練王峻杰日前領軍，帶領4位投手王奕凱、林暉盛、伍立辰和陳冠穎一同前往日本，參加日職歐力士隊的秋訓。

伍立辰今天受邀為黑豹旗冠軍戰開球，被問及歐力士秋訓體驗，伍立辰說：「體驗到不同的練球環境模式，很多是在台灣沒有接觸過，包括活動度訓練，都很有幫助。」

伍立辰提到，日本多數投手柔軟度都很好，投球像甩鞭子一般，和他的投球型態相符，可以嘗試學習。伍立辰也提到：「在那邊有很多沒接觸過的訓練方式，比如利用木棍，或是訓練髖關節。不過一開始練有點吃力，要衡量自己身體狀況。」

總結自己的首個一軍賽季，伍立辰說，賽季前段雖然站上一軍，但季中身體狀態沒有維持住，未來要再加油、讓身體再強壯。

今天受邀黑豹旗冠軍戰開球，普門中學畢業的伍立辰，笑說圓了兩個夢：「第一個夢是站上黑豹旗冠軍戰投手丘，因為那時候我還是一壘手，其實很想登板投看看；第二個夢是參與黑豹旗冠軍戰，高二時我們4強戰輸掉、高三則是打到16強就輸了，沒有體驗過冠軍戰。」

伍立辰為黑豹旗開球。（記者陳志曲攝）

