澎湖縣3對3草根足球賽 縣立體育館熱烈展開

第一屆澎湖三對三草根足球賽，在澎湖縣立體育館熱烈展開。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣第1屆3對3草根足球賽，今（30）日在縣立體育館熱烈展開，總共24隊報名參加，包括低年級組、U9、U11、多元組、親子組，共計108人參賽。包括議長陳毓仁、副議長藍凱元、議員宋昀芝、澎湖縣足委會主委陳雙全、馬公市長黃健忠等人都到場參加，表達支持之意。

身心障礙者服務協會自今年6月以來為推廣身心障礙者運動社團，透過公彩盈餘補助辦理「一起來玩球吧」！澎湖縣身心障礙者運動社團推廣計畫，看到身障孩子在足球社團的活力展現，以及對自我展現的渴望。透過與澎湖縣在地社團-「澎湖縣草根足球社」合作辦理3對3足球足球賽事。

請繼續往下閱讀...

社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會理事長林淑惠表示，運用多元融合的比賽，展現平等參與、希望充權和多元共融的精神，推動尊重與理解，培養團隊精神，建立孩子們的自信和勇氣。除了提供身心障礙、特殊生孩子一個展現自我，不怕挑戰的發展舞台，也因應近年來的少子化，提供澎湖縣孩子一個快樂的競賽舞台。讓更多人看見身障者及孩子的需求，呼喚更多人加入快樂踢足球的行列。

活動中也致贈感謝狀，給澎湖海事學校校長顏嘉禾、馬公國小校長王文瑞，感謝學校給足球社團的支持 ，並致贈感謝狀給澎湖縣草根足球社、副議長藍凱元，給予特殊生的支持跟鼓勵。與會貴賓都認為3對3足球賽，在球員精簡狀況下，適合澎湖小班小校發展，成為正規比賽運動。

三對三草根足球賽，因人員精簡適合澎湖小班小校發展運動競賽。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法