中職》如何才能打到40歲？林智平：來關懷盃就知道

樂天桃猿林智平。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕樂天桃猿老將林智平自2009年進入職棒迄今，每年從未缺席關懷盃少棒賽保持全勤，他表示，關懷盃對花東原住民小朋友是很重要的比賽，已經成為他在季後的固定行程，對於自己與林智勝、王勝偉、陳鏞基都能打到40歲，他笑說：「你來關懷盃就知道了。」

林智平指出，每次看到小朋友打球，就會想起當年的自己與最初打球的心情，每年季後只要確定關懷盃的舉辦日期，他一定會設法把那段時間空出來，「來東部一趟，順便回老家，會有充電的感覺，小朋友打球很可愛，這是關懷盃的特別療效，讓你重新找回打球的樂趣跟動力。」

請繼續往下閱讀...

樂天桃猿將於12月中旬前往越南旅遊，在季後挑戰賽第4戰轟出超關鍵追平3分彈的林智平被隊友戲稱「最有資格坐頭等艙」，他表示，這是樂天接手球隊後的首次封王旅遊，太太與小孩都會同行，小孩知道能搭飛機非常興奮，太太已經上網研究有哪些景點。

即便明年3月就滿41歲，林智平仍被樂天放進60人契約保留名單，他感謝球團讓他延續球員生涯，明年球季會持續努力，想辦法與年輕選手抗衡，看到卸任原棒協理事長的王勝偉明年也保有球員身分，不禁笑說：「學長是還可以打啦，只是位置可能要移動一下，我是建議他，往右邊移一點。」

樂天桃猿明年預計在台東進行春訓，林智平表示，過去的第一階段以年輕球員為主，資深或主力球員視個人意願自由參加，今年應該所有球員在第一階段就會到齊，「新的總教練可能也是日籍的，春訓開始應該已經到了，大家都會想說早點報到，盡快熟悉他的個性與風格。」

樂天桃猿林智平。（記者徐正揚攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法