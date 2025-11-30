自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》如何才能打到40歲？林智平：來關懷盃就知道

2025/11/30 14:50

樂天桃猿林智平。（記者徐正揚攝）樂天桃猿林智平。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕樂天桃猿老將林智平自2009年進入職棒迄今，每年從未缺席關懷盃少棒賽保持全勤，他表示，關懷盃對花東原住民小朋友是很重要的比賽，已經成為他在季後的固定行程，對於自己與林智勝、王勝偉、陳鏞基都能打到40歲，他笑說：「你來關懷盃就知道了。」

林智平指出，每次看到小朋友打球，就會想起當年的自己與最初打球的心情，每年季後只要確定關懷盃的舉辦日期，他一定會設法把那段時間空出來，「來東部一趟，順便回老家，會有充電的感覺，小朋友打球很可愛，這是關懷盃的特別療效，讓你重新找回打球的樂趣跟動力。」

樂天桃猿將於12月中旬前往越南旅遊，在季後挑戰賽第4戰轟出超關鍵追平3分彈的林智平被隊友戲稱「最有資格坐頭等艙」，他表示，這是樂天接手球隊後的首次封王旅遊，太太與小孩都會同行，小孩知道能搭飛機非常興奮，太太已經上網研究有哪些景點。

即便明年3月就滿41歲，林智平仍被樂天放進60人契約保留名單，他感謝球團讓他延續球員生涯，明年球季會持續努力，想辦法與年輕選手抗衡，看到卸任原棒協理事長的王勝偉明年也保有球員身分，不禁笑說：「學長是還可以打啦，只是位置可能要移動一下，我是建議他，往右邊移一點。」

樂天桃猿明年預計在台東進行春訓，林智平表示，過去的第一階段以年輕球員為主，資深或主力球員視個人意願自由參加，今年應該所有球員在第一階段就會到齊，「新的總教練可能也是日籍的，春訓開始應該已經到了，大家都會想說早點報到，盡快熟悉他的個性與風格。」

樂天桃猿林智平。（記者徐正揚攝）樂天桃猿林智平。（記者徐正揚攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中