世界盃資格賽》主場再戰日本拚扳回一城 盧峻翔：減少不必要的失誤

盧峻翔。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣隊在2027世界盃籃球亞洲區資格賽首戰面對日本以64：90敗下陣來，明天要力拚在主場扳回一城，桃園領航猿後衛盧峻翔表示，希望能減少不必要的失誤，努力幫助球隊。

盧峻翔前役首戰進帳14分為本土最高，另有8籃板，不過也出現5次失誤，他坦言，自己經驗不足，這場發生很多不必要的失誤，也因此對球隊造成傷害，「上半場和下半場表現差滿多的，希望下一場比賽可以維持下半場那樣的強度。」

請繼續往下閱讀...

盧峻翔指出，征戰東超時就感受到日本球隊的壓迫防守，在國際賽強度又更高，他提到自己在國家隊的定位表示，日本隊由於有很多鋒線型球員，「我有時候也會守到他們的四號位，跟盈駿學長有很多的溝通，希望在他受到壓迫的時候減少他的壓力，因為他是球隊的關鍵人物，要帶動團隊的進攻。」

新北國王後衛林書緯此次在世界盃資格賽首度披上國家隊戰袍，替補上陣8分鐘，拿下1籃板、1助攻，他認為，日本隊打得很團隊，球的流動很出色，期許自己在下一場能在進攻端為球隊帶來更多幫助，「創造機會給隊友，有空檔也勇於出手。」

盧峻翔。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法