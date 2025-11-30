自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

世界盃資格賽》主場再戰日本拚扳回一城 盧峻翔：減少不必要的失誤

2025/11/30 14:59

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣隊在2027世界盃籃球亞洲區資格賽首戰面對日本以64：90敗下陣來，明天要力拚在主場扳回一城，桃園領航猿後衛盧峻翔表示，希望能減少不必要的失誤，努力幫助球隊。

盧峻翔前役首戰進帳14分為本土最高，另有8籃板，不過也出現5次失誤，他坦言，自己經驗不足，這場發生很多不必要的失誤，也因此對球隊造成傷害，「上半場和下半場表現差滿多的，希望下一場比賽可以維持下半場那樣的強度。」

盧峻翔指出，征戰東超時就感受到日本球隊的壓迫防守，在國際賽強度又更高，他提到自己在國家隊的定位表示，日本隊由於有很多鋒線型球員，「我有時候也會守到他們的四號位，跟盈駿學長有很多的溝通，希望在他受到壓迫的時候減少他的壓力，因為他是球隊的關鍵人物，要帶動團隊的進攻。」

新北國王後衛林書緯此次在世界盃資格賽首度披上國家隊戰袍，替補上陣8分鐘，拿下1籃板、1助攻，他認為，日本隊打得很團隊，球的流動很出色，期許自己在下一場能在進攻端為球隊帶來更多幫助，「創造機會給隊友，有空檔也勇於出手。」

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中