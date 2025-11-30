TPBL》率領雲豹暫居龍頭！高錦瑋、克羅馬本季首對「同隊雙獎」組合

高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL 本季例行賽進入第二個月份，各隊競爭白熱化，官方今公布 10、11 月的單月獎項，桃園台啤永豐雲豹以8勝1敗暫居聯盟龍頭，核心球員更包辦單月獎項，高錦瑋獲選 10、11 月 MVP、克羅馬（Lasannah Kromah）拿下最佳外援，成為本季首對「同隊雙獎」組合。

高錦瑋10 至 11 月期間以 14 分、4.7 助攻、2.9 籃板、1.6 抄截的全能表現，繳出效率值 15.4，寫下本土球員最高，是雲豹後場的穩定心臟，最具代表性的是 10 月 26 日對戰新北中信特攻一役，他在上半場獨拿 17 分，全場正負值 24 僅落後克羅馬 25，成功在客場替雲豹奠定勝基。

在票選部分，高錦瑋在媒體票選中拿下 15 張五分票（共 20 位），球迷票選也以 1484 票排名第二， 最終以 44.4% 的最高得票率，力退勁敵李愷諺（23.3%）與高國豪（20.2%），榮獲 10、11 月 MVP。

最佳外援部分由隊友克羅馬收下，他在 10、11 月以 24.4 分、7.9 籃板、7 助攻、3.3 抄截的全方位火力，繳出效率值 29，全聯盟第一，無論進攻破壞力、組織串聯能力或防守破壞力都屬聯盟頂尖， 10 月 19 日對上福爾摩沙夢想家的比賽，克羅馬繳出 30 分、10 籃板、13 助攻的大三元表現，外加 2 抄截、2 阻攻，是雲豹能征戰客場拿下勝利的最大功臣。

票選方面，克羅馬在媒體票選中拿下 18 張五分票（共 20 位），球迷票部分也以 1214 票排第三名，並以 45.6% 得票率領先德魯（27.8%），最終獲選 10、11 月最佳外援。

