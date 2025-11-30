自由電子報
體育 籃球

世界盃資格賽》面對勁敵日本 游艾喆：需要打得更團結

2025/11/30 15:20

游艾喆。（記者林正堃攝）游艾喆。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕旅日好手游艾喆這次世界盃亞洲區資格賽再度重返台灣隊，他在前役替補上陣雖沒有得分，但拿下2籃板、2助攻，相較於隊友他更熟悉日本球員的習性，也在防守上造成對手不小困擾。提到目前球隊得修正之處，他認為，臨場的反應需要做得更好也要打得更團結，上一場較多單打獨鬥，很多戰術做完沒有繼續銜接下去，導致失誤增加，讓對方打出很多反快攻，防守上也要更加積極。

游艾喆旅日邁入第2季，目前暫居日本B聯賽助攻王，表現獲得日本媒體關注，世界盃資格賽前B聯賽官網也曾專文介紹他。

前役台灣隊在日本輸球後，游艾喆認為，球隊的臨場反應需要更好，針對對方防守侵略性，需要打得更團結，「上一場太多單打獨鬥，要去思考戰術做完後怎麼銜接下去 ，讓我們失誤不會這麼多，因為對方上一場利用我們的失誤打出太多反快攻，導致我們在上半場打得不利，要有更好應變。」

雖然相較於隊友更熟悉日本球員，但游艾喆認為，一切還是要回歸自己，而非專注於對手，「我想第一點還是要回歸到自己，日本打得很團隊，攻防都是五個人一起流動，雖然我是比較熟悉他們，但我也要更快融入這個球隊來達到更好化學效應，現在回到主場又重新開始，從第一秒開始就要做好團隊防守直到最後一秒鐘。」

回到自家主場迎戰平時的對手，游艾喆認為，對方的積極度就已擺在那邊，自己要有更好應變，「現在都是穿著國家隊衣服，在主場就要打出應有表現，捍衛主場，我一直都是抱持著上場就要盡我所能，幫球隊變得更好。」他也不諱言，打球一定都會有壓力，必須轉換成動力跟專注度。

