經典賽》林子偉現身關懷盃關心外甥鄧佑安 證實接獲台灣隊徵詢

〔記者徐正揚／花蓮報導〕第32屆關懷盃今天進行第3天的單敗淘汰賽，高雄前金國中雖在青少棒組14強戰被台東卑南國中淘汰，樂天桃猿林子偉仍到場關心外甥鄧佑安，林子偉表示，很高興首次參加關懷盃，希望鄧佑安把目標放得更遠。

林子偉指出，經常聽學長們說，關懷盃是很值得來看的比賽，以前因為還在美職打球，一直沒有機會參與，今年剛好有個空檔，告訴自己一定要來，如果明年比賽的日程可以配合，他一定會把行程定下來，至少要來關懷盃看2天。

林子偉一到場就把鄧佑安拉到一旁，他表示，去年在桃園盃看過1次鄧佑安的比賽，現在外甥已經念國中，開始有自己的想法，今年就比較少看，「我只跟他說，如果你已經設定目標，就往那個目標走，不要把目標放得太小，要看到更遠的地方。」

林子偉是2023年經典賽台灣隊成員，今年2月也參加經典賽資格賽，今天出席關懷盃時證實，已經台灣隊的徵詢電話，雖然有意願但要看身體狀況，「季後賽、總冠軍賽都是帶傷去打，不知道身體能不能負荷，如果可以承受80％甚至100％，我就會願意去打。」

林子偉本週已經開始備戰明年球季，他笑說，球季結束後已經休息快三週，利用時間帶家人旅遊，但是很不習慣一直在家裡坐著，只要兩個禮拜沒動，就會覺得放掉太多。

