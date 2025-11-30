自由電子報
世界盃資格賽》再戰日本12人名單確定變陣！圖齊喊話用更高身體強度去對抗

2025/11/30 15:48

台灣隊備戰男籃世界盃資格賽。（記者林正堃攝）台灣隊備戰男籃世界盃資格賽。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣男籃前役在世界盃亞洲區資格賽首戰以26分差不敵日本，今天全隊回到新莊體育館做最後備戰。明天晚間要在主場再戰日本，總教練圖齊透露，陣容確實有些變動，但暫時還無法對外公布，面對日本強悍防守，他也強調全員都已做好準備。

台灣隊前役12人名單由旅外4名球員領銜，包含隊長陳盈駿、林庭謙、林秉聖和游艾喆，國內職籃方面則有林書緯、盧峻翔、阿巴西、周桂羽、雷蒙恩，內線則由曾祥鈞、謝宗融和高柏鎧扛起。阿提諾、蔡宸綱、譚傑龍及關達祐則遭割愛。

前役以26分差敗給日本，圖齊說：「第一場比賽已經讓所有人看出來，這次（資格賽）的對抗強度真的比過去更高、強很多。所以我們必須調整、必須展現出同樣的身體強度去應戰。」他提到，「我們有一些陣容上的變動，原因大家也知道。我希望名單會很快正式宣布，因為我現在並沒有被允許公開宣布任何調整。」

目前台灣隊在少了胡瓏貿、賀丹情況下，4號位合適人選懸缺，前役採用「一大四小」陣容，讓籃板成為一大困境，圖齊認為，這並非是主要問題，過往台灣隊在籃板數不如對手或用「一大四小」陣容下也曾贏球。另外他也點名，曾祥鈞表現會是重點，畢竟他是陣中可以兼顧4、5號位的球員。

台灣隊總教練圖齊。（記者林正堃攝）台灣隊總教練圖齊。（記者林正堃攝）

