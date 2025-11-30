黑豹旗》平鎮奪13屆以來第8冠 教頭吳柏宏坦言今年一特別之處

平鎮高中拿下本屆黑豹旗冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕平鎮高中今4:1擊敗羅東高工，拿下隊史第8座黑豹旗冠軍；而隊史首度闖進黑豹旗4強的羅工，拿下亞軍也是隊史最佳成績。

平鎮先發投手吳丞顥、後援投手伍識均合力封鎖對手，3局下靠邱聖安打下第1分，高宥軒補上2分打點安打，都是贏球關鍵。

平鎮高中總教練吳柏宏說，比賽內容而言還能更好，「比賽的張力大，選手心情起伏也很大。今年比較特別是，16強就遇到穀保，這當中球隊也遇到問題，靠著選手自己能力拿冠軍，也才會被肯定，把該做的做好。」

吳柏宏說，羅東高工能夠打進冠軍戰，當然也有一定實力，整體攻擊能力其實不錯，最後一任投手郭靖源也有一定壓制力。

至於平鎮自己，吳柏宏說，吳丞顥狀況都在掌握中，後援投手比較難投，因此推派曲球能夠擾亂打者的伍識均接替，而邱聖安打下第1分，是他認為打擊端的關鍵。

拿下黑豹旗13屆以來第8座冠軍，吳柏宏坦言要感謝許多人：「首先要感謝桃園市政府，還有張滄彬老師、平鎮高中校長及校方，讓我們在資源上無後顧之憂。也要感謝贊助廠商，聯新國際醫院、穎台科技、志超科技和有熊運動，協助選手們。」

