自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》平鎮奪13屆以來第8冠 教頭吳柏宏坦言今年一特別之處

2025/11/30 15:50

平鎮高中拿下本屆黑豹旗冠軍。（記者陳志曲攝）平鎮高中拿下本屆黑豹旗冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕平鎮高中今4:1擊敗羅東高工，拿下隊史第8座黑豹旗冠軍；而隊史首度闖進黑豹旗4強的羅工，拿下亞軍也是隊史最佳成績。

平鎮先發投手吳丞顥、後援投手伍識均合力封鎖對手，3局下靠邱聖安打下第1分，高宥軒補上2分打點安打，都是贏球關鍵。

平鎮高中總教練吳柏宏說，比賽內容而言還能更好，「比賽的張力大，選手心情起伏也很大。今年比較特別是，16強就遇到穀保，這當中球隊也遇到問題，靠著選手自己能力拿冠軍，也才會被肯定，把該做的做好。」

吳柏宏說，羅東高工能夠打進冠軍戰，當然也有一定實力，整體攻擊能力其實不錯，最後一任投手郭靖源也有一定壓制力。

至於平鎮自己，吳柏宏說，吳丞顥狀況都在掌握中，後援投手比較難投，因此推派曲球能夠擾亂打者的伍識均接替，而邱聖安打下第1分，是他認為打擊端的關鍵。

拿下黑豹旗13屆以來第8座冠軍，吳柏宏坦言要感謝許多人：「首先要感謝桃園市政府，還有張滄彬老師、平鎮高中校長及校方，讓我們在資源上無後顧之憂。也要感謝贊助廠商，聯新國際醫院、穎台科技、志超科技和有熊運動，協助選手們。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中