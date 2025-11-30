自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒／鄭怡靜首度領軍！台灣混團世界盃力退美國開紅盤

2025/11/30 15:56

林昀儒／鄭怡靜。（資料照，取自WTT官網）林昀儒／鄭怡靜。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／新北報導〕2025 ITTF桌球混合團體世界盃今在成都點燃戰火，台灣隊在林昀儒／鄭怡靜領軍下，今在首戰以8：3力退美國，在小組賽旗開得勝。

桌球混合團體世界盃今年邁入第3屆，台灣在前兩屆都未派出最強陣容出賽，本屆是一哥林昀儒、一姐鄭怡靜首度領軍參賽，男子球員包括林昀儒、高承睿、林彥均、郭冠宏，女子球員則有鄭怡靜、李昱諄、蔡昀恩、黃禹喬。

混合團體世界盃分為3階段，第一階段4個小組進行循環賽，取每組前2名晉級，第二階段8隊採循環賽，取前4名晉級第三階段淘汰賽，由第1名對第4名、第2名對第3名，勝者晉級決賽。

團體賽每場比賽採15局8勝制，前3點依序為混雙、女單、男單，最後2點雙打比賽的順序，則根據賽前排名，由排名較低的球隊決定先進行男雙還是女雙，每一點都須打滿3局，先拿下8局的球隊獲勝。

台灣此次在小組賽與南韓、瑞典、美國同組，今首戰對決美國，由奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜以3：0搶得先機，擔綱女單的蔡昀恩延續氣勢以2：1拿下勝利，男單第3點由林彥均上陣，他以1：2敗下陣來，第4點女雙蔡昀恩／黃禹喬以2：0關門成功，台灣隊成功搶下首勝。

林昀儒／鄭怡靜昨出席抽籤儀式。（取自ITTF官網）林昀儒／鄭怡靜昨出席抽籤儀式。（取自ITTF官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中