桌球》林昀儒／鄭怡靜首度領軍！台灣混團世界盃力退美國開紅盤

林昀儒／鄭怡靜。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／新北報導〕2025 ITTF桌球混合團體世界盃今在成都點燃戰火，台灣隊在林昀儒／鄭怡靜領軍下，今在首戰以8：3力退美國，在小組賽旗開得勝。

桌球混合團體世界盃今年邁入第3屆，台灣在前兩屆都未派出最強陣容出賽，本屆是一哥林昀儒、一姐鄭怡靜首度領軍參賽，男子球員包括林昀儒、高承睿、林彥均、郭冠宏，女子球員則有鄭怡靜、李昱諄、蔡昀恩、黃禹喬。

請繼續往下閱讀...

混合團體世界盃分為3階段，第一階段4個小組進行循環賽，取每組前2名晉級，第二階段8隊採循環賽，取前4名晉級第三階段淘汰賽，由第1名對第4名、第2名對第3名，勝者晉級決賽。

團體賽每場比賽採15局8勝制，前3點依序為混雙、女單、男單，最後2點雙打比賽的順序，則根據賽前排名，由排名較低的球隊決定先進行男雙還是女雙，每一點都須打滿3局，先拿下8局的球隊獲勝。

台灣此次在小組賽與南韓、瑞典、美國同組，今首戰對決美國，由奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜以3：0搶得先機，擔綱女單的蔡昀恩延續氣勢以2：1拿下勝利，男單第3點由林彥均上陣，他以1：2敗下陣來，第4點女雙蔡昀恩／黃禹喬以2：0關門成功，台灣隊成功搶下首勝。

林昀儒／鄭怡靜昨出席抽籤儀式。（取自ITTF官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法