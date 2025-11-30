黑豹旗》看台變「宜蘭主場」！羅東高工奪亞軍、教頭許下更大目標

羅東高工。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕羅東高工今年闖進黑豹旗4強，已是隊史最佳成績，今天冠軍戰1:4不敵平鎮高中，隊史最佳成績以亞軍作收，這同時也是宜蘭縣學校參與黑豹旗的最佳成績。

新莊棒球場今觀眾幾乎擠滿內野看台，不少觀眾都是羅東高工球員親友家長，總教練何昱德透露，光是學校就包兩輛遊覽車前來新莊，也有家長是自行前往，「對方（平鎮高中）可能常常打冠軍戰，但對我們宜蘭縣來說，自己縣的高中球隊是第一次在大賽打到冠軍賽，很振奮。」

雖然帳面上輸球，但面對平鎮兩強投吳丞顥、伍識均，羅工打線並非毫無招架之力，4局靠著陳彥辰、楊家源安打拿分，顏楷庭5局也有長打演出。

何昱德說，備戰整個盃賽前，就針對速球進行訓練。他解釋：「越到比賽後面，球會越來越快，有針對速球讓選手感受球速，狀況調整有到位。打擊算符合預期，但我對他們期望其實也很高。」

賽後，何昱德透露，和選手鼓勵說，其實他們已經打得很好，也請選手們除了給自己鼓掌，更要謝謝看台上支持他們的球迷，沒有他們支持，不會有今天成績。

羅工陣中，今天先發的楊家源、溫以恩，今年都還是U15亞洲盃國手，高一之齡就擔綱先發。何昱德說，期待選手一定要再持續精進，以「打敗平鎮」為目標。

