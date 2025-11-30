自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

關懷盃》同為洪水受災戶 拿莫‧伊漾鼓勵光復國中

2025/11/30 16:10

拿莫‧伊漾（左）收到日前協助救災的紀念小物。（記者徐正揚攝）拿莫‧伊漾（左）收到日前協助救災的紀念小物。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕味全龍拿莫．伊漾今年第3次參與關懷盃，由於老家也在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤中受創，分享受災經歷的同時也與花蓮光復國中球員逐一擁抱鼓勵，並向全台參與救災的志工衷心表達感謝，「謝謝你們關心光復，我們族人都感受到溫暖。」

拿莫．伊漾指出，老家在光復國小附近，洪水襲來時淹到約170公分高，幾乎所有傢俱都被沖走，目前室內幾乎全部拆除只剩下主結構，12月初會再回老家確認重建進度，「現在就是在重建的路上，還要花很多時間，換個角度想，剛好換一下老舊的家具。」

拿莫・伊漾與姐姐舞思愛・羔露於中秋連假期間，參加在光復國小舉行的音樂晚會並上台演唱，他表示，當時只是想要盡一份心力，安撫族人災後受創的心情，這次參加關懷盃也是想要關心光復國小與國中的球員，感謝許多「鏟子超人」幫忙光復的災後重建。

拿莫·伊漾曾經因為亞錦賽、被派去澳洲比賽缺席關懷盃，他認為，雖然不是連續3年參加，每次來都有充電的感覺，「小朋友們很天真，看到他們就很開心，可是他們一直叫我跳舞、唱歌、搞笑，我不想讓他們只有這種印象，想給他們認真打球、很不一樣的感覺。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中