關懷盃》同為洪水受災戶 拿莫‧伊漾鼓勵光復國中

拿莫‧伊漾（左）收到日前協助救災的紀念小物。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕味全龍拿莫．伊漾今年第3次參與關懷盃，由於老家也在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤中受創，分享受災經歷的同時也與花蓮光復國中球員逐一擁抱鼓勵，並向全台參與救災的志工衷心表達感謝，「謝謝你們關心光復，我們族人都感受到溫暖。」

拿莫．伊漾指出，老家在光復國小附近，洪水襲來時淹到約170公分高，幾乎所有傢俱都被沖走，目前室內幾乎全部拆除只剩下主結構，12月初會再回老家確認重建進度，「現在就是在重建的路上，還要花很多時間，換個角度想，剛好換一下老舊的家具。」

請繼續往下閱讀...

拿莫・伊漾與姐姐舞思愛・羔露於中秋連假期間，參加在光復國小舉行的音樂晚會並上台演唱，他表示，當時只是想要盡一份心力，安撫族人災後受創的心情，這次參加關懷盃也是想要關心光復國小與國中的球員，感謝許多「鏟子超人」幫忙光復的災後重建。

拿莫·伊漾曾經因為亞錦賽、被派去澳洲比賽缺席關懷盃，他認為，雖然不是連續3年參加，每次來都有充電的感覺，「小朋友們很天真，看到他們就很開心，可是他們一直叫我跳舞、唱歌、搞笑，我不想讓他們只有這種印象，想給他們認真打球、很不一樣的感覺。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法