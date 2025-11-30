自由電子報
MLB》年度百大好球前十道奇佔一半 山本再見雙殺高居第一、大谷鬼神二刀流排第3

2025/11/30 17:27

道奇和藍鳥在世界大賽鏖戰至第7戰，最終由道奇達成2連霸壯舉。（資料照，法新社）道奇和藍鳥在世界大賽鏖戰至第7戰，最終由道奇達成2連霸壯舉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方網站今天公布本季百大好球完整排行榜，衛冕軍道奇就包辦了1至3名，共佔了5席，高居第一的是「日本最強投」山本由伸在世界大賽第7戰「中0日」登板，投出2.2局無失分好投，最後用再見雙殺，幫助道奇擊敗藍鳥逆轉奪冠的瞬間。

山本由伸在世界大賽第6戰化身「救世主」，上演6局僅失1分的優質先發，幫助道奇扳平戰局，逼出最終第7戰，他在第7戰中0日登板，後援2.2局無失分，11局下續投，雖然被首位打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲長打，之後也面臨1出局一三壘有人危機，但山本臨危不亂，成功讓柯克（Alejandro Kirk）敲再見雙殺，成功幫助球隊二連霸，這個經典畫面也成為今年百大好球的第一名。

排名第2的是道奇鐵捕史密斯（Will Smith）在延長賽11局上擊出價值連城的致勝全壘打，幫助道奇終場以5：4逆轉封王。道奇二刀流球星大谷翔平在國聯冠軍賽G4用三響砲外加6局10K好投震撼全世界，更一戰封神勇奪系列賽MVP，也拿下百大好球第3名。

排名第4的是，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）在世界大賽第3戰的再見全壘打，道奇與藍鳥在G3上演史詩級的18局大戰，佛里曼在18局下當英雄，扛出一支中外野方向再見全壘打，幫助道奇以6：5打敗藍鳥，成為史上首位連兩年世界大賽都擊出再見轟的強打者。

道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）在世界大賽第7戰的關鍵追平轟高居第6名，藍鳥在9局上握有1分領先，當家守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）續投關門，但在1出局後卻遭第9棒羅哈斯敲出左外野陽春砲，以4：4扳平戰局。

大谷翔平在國聯冠軍賽G4單場3響砲、6局10K無失分，被認為是大聯盟季後賽史上最出色的個人表現。（資料照，路透）大谷翔平在國聯冠軍賽G4單場3響砲、6局10K無失分，被認為是大聯盟季後賽史上最出色的個人表現。（資料照，路透）

