橄欖球》元坤盃七人制國際賽年底開戰 台大拚四連霸力抗亞洲復仇者聯盟

2025/11/30 16:17

元坤盃七人制國際賽年底開戰，台大尋求一般組四連霸。（記者梁偉銘攝）元坤盃七人制國際賽年底開戰，台大尋求一般組四連霸。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025元坤盃七人制國際橄欖球邀請賽，12月27日、28日將在台北田徑場開打，賽事創辦人杜元坤表示，今年持續擴大規模，共計日本、南韓、泰國及地主台灣4國，多達16支隊伍共襄盛舉，其中6支外隊都是亞洲頂級勁旅，希望為國內新世代帶來良性刺激，並與國際接軌。

今年一般組競爭白熱化，追求四連霸的台灣大學衛冕軍，即將面臨日本名古屋大學、南韓首爾大學、泰國朱拉隆功大學強力圍剿，能否突破這三所頂尖學府組成的「亞洲復仇者聯盟」？ 就讀獸醫系的副隊長陳力榕信心滿滿回應：「球隊為了完成連霸，每天可說是『夙夜匪懈』，早上6點就開始練習，並把握課堂空閒時間團練，我們有信心將冠軍獎盃留在國內！」至於政治大學、成功大學、海洋大學及陸軍官校也期許發揮地主優勢，爆冷力挫強敵爭取佳績。

今年公開組戰況同樣更加激烈，來自日本的拓殖大學尋求史無前例三連霸，宿敵關西大學連兩屆決戰飲恨，今年捲土重來志在雪恥，至於首度參戰的延世大學，則是南韓著名傳統勁旅，球員體型與速度都相當出色，強強對決勢必碰撞出激烈火花，也帶給去年首闖4強的台北市立大學嚴苛考驗。

「2020年第1屆只有8隊參賽，到現在已經翻倍成為16支國內外球隊爭霸，代表台灣橄欖球受到國際肯定！」賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤在賽前記者會表示，本屆賽事規模全面升級，不僅參賽隊伍實力創下歷屆之最，更納入高中勁旅，希望以「橄動亞洲．球聚臺北」為主軸，打造兼具競技強度與文化深度的國際級橄欖球盛會，「這不只是數字成長，更是我們對於橄欖球的熱愛與堅持。歷經6屆積累，我們期盼從台灣土地長出的力量，能為亞洲橄欖球界盡一份心力。」

