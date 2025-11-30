黑豹旗》平鎮高宥軒2打點奪MVP 羅東高工郭靖源拿下投手獎

平鎮高中高宥軒。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕黑豹旗冠軍戰稍早落幕，平鎮高中4:1擊敗羅東高工，拿下隊史第8座黑豹旗冠軍，而拿到亞軍的羅東高工，也創隊史與宜蘭縣史黑豹旗最佳成績。
個人獎方面，冠軍戰敲安打下2分打點的高宥軒拿下MVP；羅東高工投手郭靖源，包括冠軍戰後援在內，10.2局自責分0，奪投手獎。
羅東高工郭靖源。（資料照，記者陳志曲攝）
黑豹旗獎項：
團體獎：
冠軍：平鎮高中
亞軍：羅東高工
季軍：高苑工商
殿軍：台東體中
第5名：大溪高中
第6名：鶯歌工商
第7名：美和高中
第8名：彰藝高中
個人獎：
打擊獎：曾乙喆（平鎮高中） 打擊率0.636
打點獎：洪祈恩（高苑工商） 8打點
全壘打獎：黃宇揚（成大南工）2支（場內、場外各1）
投手獎：郭靖源（羅東高工）10.2局，自責分0
MVP：高宥軒（平鎮高中）
教練獎：吳柏宏（平鎮高中）
黑豹旗明星球員獎：
最佳投手：蔡辰瀧（平鎮高中）
最佳捕手：邱昱承（羅東高工）
最佳一壘手：巫宏威（平鎮高中）
最佳二壘手：金再恩（高苑工商）
最佳三壘手：李信謙（羅東高工）
最佳游擊手：邱聖安（平鎮高中）
最佳外野手：林宗賓（台東體中）
溫以恩（羅東高工）
羅暐捷（高苑工商）
最佳指定打擊：曾乙喆（平鎮高中）
