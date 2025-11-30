自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》羅東高工首闖黑豹旗決賽奪亞軍創隊史新猷 球迷助威掀棒球熱潮

2025/11/30 16:29

羅東高工棒球隊在黑豹旗全國青棒大賽奪得亞軍，寫下宜蘭棒球隊在黑豹旗賽場上最亮眼成績。（圖由宜蘭縣府提供）羅東高工棒球隊在黑豹旗全國青棒大賽奪得亞軍，寫下宜蘭棒球隊在黑豹旗賽場上最亮眼成績。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高工棒球隊今天（30日）首度闖進黑豹旗全國青棒大賽冠軍戰，經過激烈鏖戰，以1比4敗給強敵桃園平鎮高中，雖然屈居亞軍，仍寫下隊史最佳紀錄，也是宜蘭棒球隊在黑豹旗賽場上最亮眼的成績。

宜蘭縣代理縣長林茂盛受邀到新北市新莊棒球場擔任冠軍戰開球嘉賓，許多宜蘭球迷專程北上為羅工選手加油打氣，羅工體育館也有現場直播，在地方上掀起新一波棒球熱潮。

林茂盛肯定羅工棒球隊優異表現，直指從全國上百支隊伍脫穎而出，站上冠軍決賽舞台，證明羅工健兒實力是全國頂尖，更在賽後勉勵選手們說，「你們打了一場最精彩的比賽，展現出的拚搏精神與毅力，在我心中就是冠軍！宜蘭以你們為榮！」

今天的決賽氣氛未演先轟動，來自宜蘭的加油團陣容浩大，師生、家長及後援會占據新莊棒球場看台一角，眾人手持加油棒與標語，整齊劃一的口號聲震耳欲聾，林茂盛在場邊與大家一同吶喊助威，現場歡呼聲此起彼落。比賽結束後，林茂盛陪同球員領取亞軍獎盃，感謝他們為宜蘭棒球帶來的感動與驚奇。

林茂盛表示，羅工打出好成績，證明宜蘭「三級棒球銜接」政策已見成效，宜蘭縣政府正在積極辦理羅東運動公園棒球場整建工程，全面提升草皮、排水、照明與看台等硬體設施標準，承諾提供完善運動場地，作為選手堅強的後盾，期勉羅工健兒明年捲土重來，繼續為宜蘭爭光。

羅工棒球隊晉升為國內青棒強隊。（圖由宜蘭縣府提供）羅工棒球隊晉升為國內青棒強隊。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛擔任黑豹旗全國青棒大賽冠軍戰開球嘉賓。（圖由宜蘭縣府提供）宜蘭縣代理縣長林茂盛擔任黑豹旗全國青棒大賽冠軍戰開球嘉賓。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭球迷占據新莊棒球場看台一角，為羅工球員加油打氣。（圖由宜蘭縣府提供）宜蘭球迷占據新莊棒球場看台一角，為羅工球員加油打氣。（圖由宜蘭縣府提供）

