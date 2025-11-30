冬盟》戰力外投手飆台灣最速火球 教練好奇問本人：為何名單外？

林原裕。（中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕23歲右投手林原裕今對日本社會人猛飆全場兩隊投手最速的148公里，繳出1局三上三下無失分，他合計在冬盟出賽5場，奪下3次中繼，防禦率僅1.93。28日被獅隊放在60人名單外之後，亞洲冬季棒球聯盟變成另類的戰力外測試會，台灣海洋隊投手教練蕭任汶也詢問他本人：「怎麼會在60人名單外？」

林原裕在冬盟以短局數為主，20日對韓職聯隊最速飆到151公里，追平生涯最速紀錄，亦是今年冬盟球速最快的台灣投手，排名全聯盟第4快，僅次於日職聯隊廣澤優的156公里、日本社會人中島隼也的153公里，以及日職聯隊井上剣也的152公里。

談到林原裕在這次冬盟的表現，台灣海洋隊總教練林振賢讚賞，「他的表現很好啊，有球速，控球也不錯，球威也可以壓制打者。」即便如此，林原裕仍在獅隊60人名單之外，林振賢坦言，「每一隊都有每一隊的考量，這個我們也很難去評論，只有統一知道問題所在，但我們單純這樣看，覺得他還不錯。」

蕭任汶也說，林原裕在本屆冬盟的短局數中繼表現在水準以上，「我有問他（在名單外），他說60人名單擠不下，公司（統一）有打給他說會回簽，沒辦法，只能這樣，確實有很多好手會在60人外，必須先口頭告知會留住。」

