體育 棒球 學生棒球

關懷盃》光復國中從逆轉到被逆轉 原棒協以失敗鼓勵球員

2025/11/30 17:03

花蓮光復國中棒球隊準備上場比賽。（記者徐正揚攝）花蓮光復國中棒球隊準備上場比賽。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕花蓮光復國中今天與高雄七賢國中打出「我逆轉你的逆轉」的精彩比賽，光復靠高聖凱單場雙響轟下3分以3：2超前，7局下卻被七賢擊出關鍵安打加上高聖凱漏球以3：4遭逆轉淘汰，賽後原棒協王勝偉、林智勝以這場比賽為例鼓勵球員：「失敗是成長的開始，下一場才是最好的時刻。」

關懷盃今天進入單淘汰賽，光復打完5局以0：2落後，高聖凱先於6局上擊出陽春彈追回1分，7局上再轟出2分彈助光復首次超前，7局下七賢最後反攻，1出局攻佔二、三壘，劉時瀜擊出安打穿出內野，守中外野的高聖凱沒處理好讓球漏到身後，七賢一口氣跑回2分再次逆轉。

原棒協於賽後按既定行程，鼓勵在馬太鞍溪堰塞湖溢堤中受到重創的光復國中，前、後任理事長王勝偉、林智勝正好舉這場為例，王勝偉表示，比賽一定有輸有贏，過程中彼此產生的情感，是未來面對困難繼續成長的重要精神，「記住這次的失敗，再從失敗中成長。」

光復國中高聖凱（左）在王勝偉的引導下，分享單場擊出雙響的心情。（記者徐正揚攝）光復國中高聖凱（左）在王勝偉的引導下，分享單場擊出雙響的心情。（記者徐正揚攝）

林智勝指出，棒球就跟人生一樣，只要挺過去，很多事情都能迎刃而解，更以「我都是打道歉野球，經常在失誤後打全壘打」自嘲，希望球員們不要被失誤影響，馬上調整心態繼續比賽，「大家才國中，不用想太多，就跟光復鄉正在慢慢重整一樣，失敗才是你們進化的開始。」

高聖凱是投打二刀流，2023年入選U12世界盃國手並擔任台灣隊隊長，想到因為自己漏接導致輸球，賽後在分享單場雙響的心情時差點哭出來，他表示，這是他在國中的第1、2號全壘打，當下只想著球來就打、把重心做好，偶像是投球很帥的佐佐木朗希，他還透露，因為也很欣賞林智勝，趁機偷偷下戰帖，希望當投手與林智勝對決。

高聖凱（中）想到漏球造成光復國中被逆轉，林智勝（左）、王勝偉趕緊上前安撫。（記者徐正揚攝）高聖凱（中）想到漏球造成光復國中被逆轉，林智勝（左）、王勝偉趕緊上前安撫。（記者徐正揚攝）

原棒協以逆轉敗為例鼓勵花蓮光復國中球員。（記者徐正揚攝）原棒協以逆轉敗為例鼓勵花蓮光復國中球員。（記者徐正揚攝）

原棒協以逆轉敗為例鼓勵花蓮光復國中球員。（記者徐正揚攝）原棒協以逆轉敗為例鼓勵花蓮光復國中球員。（記者徐正揚攝）

原棒協會員與花蓮光復國中棒球隊一起跳戰舞。（記者徐正揚攝）原棒協會員與花蓮光復國中棒球隊一起跳戰舞。（記者徐正揚攝）

