冬盟》戰力外後核爆寫台灣首見慘紀錄 潘奕誠不甘心

2025/11/30 17:12

台灣海洋潘奕誠。（資料照，中職提供）台灣海洋潘奕誠。（資料照，中職提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕28日被富邦悍將放在60人名單外的25歲右投潘奕誠，今天對日本社會人隊先發1.0局狂掉7分，苦吞今年在冬盟的首敗，出賽4場呈現時好時壞的問題，這也是他在職棒生涯3年多上不了一軍的最大原因。

潘奕誠前3場長中繼，繳出7局防禦率2.57的不俗成績，今對日本社會人卻被震撼教育，首局被野村工扛出3分彈，2局下又被社會人單局狂攻5分，潘奕誠49球僅撐1局被敲5安，投出4次四壞，狂掉7分，吞下敗投，成為冬盟史上第1位先發1局內卻狂掉至少7分自責的台灣投手。

潘奕誠表示，前3場感覺還不錯，今天純粹是狀況不是很好，身體無法控制，自己很想把球丟進去，但身體不聽話，「球季中也有這種狀況發生，大起大落，要嘛很爛、要嘛很好，我的課題就是需要穩定一點。」

潘奕誠是富邦悍將在2022年選秀第2指名，二軍生涯4年戰績9勝14敗，防禦率高達4.95。談到自身課題，他直言心態滿重要的，自己的得失心太重，只能靠著練習和比賽去找回自信，「這場投這樣有點不甘心，下一場把自己調整好。」

今天季後首度被放在60人名單之外，形同戰力外，不過富邦球團已表明，會持續跟潘奕誠洽談續約事宜。打冬盟途中卻接到名單外通知，潘奕誠表示沒有太多想法，就是專注冬盟的比賽，就看球團這邊跟經紀公司怎麼談。

